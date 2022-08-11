***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2022 10:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054458
BIST
10:202.863
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 33,43
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.869
En Düşük
2.847
10:2017,9360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0670
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9462
En Düşük
17,8065
10:2018,5389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1241
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5389
En Düşük
18,3586
10:201.029,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 1.029,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.031,09
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler10:18
|BARMA
|43,56
|4.353.081
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|VKFYO
|7,79
|5.382.321
|% 9,87
|
|ASUZU
|288,00
|58.246.268
|% 8,84
|
|SODSN
|25,98
|98.646
|% 7,53
|
|TIRE
|19,94
|59.055.417
|% -9,53
|
|OLMK
|11,74
|5.371.570
|% -8,28
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|PEKGY
|1,90
|8.825.182
|% -7,32
|
|THYAO
|61,05
|1.350.891.842
|% 1,50
|
|SASA
|53,60
|301.746.093
|% 1,52
|
|DOHOL
|4,27
|294.170.206
|% 1,91
|
|TUPRS
|292,50
|277.683.652
|% 2,88
|
|SISE
|24,36
|266.963.179
|% 1,50
|
|DOHOL
|4,27
|294.170.206
|% 1,91
|
|EKGYO
|3,65
|177.832.558
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,51
|241.757.749
|% 1,85
|
|ISCTR
|6,12
|217.672.388
|% 1,32
|
|ALBRK
|1,66
|55.539.623
|% 3,75
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9060
|17,9143
|% 0,25
|
|Euro
|18,5033
|18,5219
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,8555
|21,9651
|% 0,41
|
|Frank
|18,9736
|19,0879
|% 0,49
|
|Riyal
|4,7527
|4,7765
|% 0,28
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,43
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|0,62
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.907
|6.961
|-23,00
|
|Yarım
|3.366
|3.403
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,55
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,01
|
|B. Petrol
|97,06
|97,06
|-0,34
|
Seans Raporu
10:18
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10:33YGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 1.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 575, 587 adet işlem
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10:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 42 artarak (% 1.14 ) 2, 532
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