***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2022 10:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054461
BIST
10:342.869
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 39,84
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.870
En Düşük
2.847
10:3417,9390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0700
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9462
En Düşük
17,8065
10:3418,5560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1412
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5560
En Düşük
18,3586
10:341.029,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,40
|Açılış
|: 1.029,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.031,09
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler10:32
|BARMA
|43,56
|4.859.074
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|ASUZU
|286,90
|74.353.332
|% 8,43
|
|SODSN
|25,98
|98.646
|% 7,53
|
|AKGRT
|3,25
|25.461.594
|% 7,26
|
|TIRE
|20,00
|82.253.038
|% -9,26
|
|PAMEL
|189,20
|5.298.006
|% -9,04
|
|OLMK
|11,65
|9.545.787
|% -8,98
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|THYAO
|60,80
|2.171.760.095
|% 1,08
|
|ISCTR
|6,19
|508.554.809
|% 2,48
|
|SASA
|53,95
|475.781.579
|% 2,18
|
|YKBNK
|5,54
|474.837.027
|% 2,40
|
|TUPRS
|295,20
|432.440.199
|% 3,83
|
|DOHOL
|4,25
|419.107.402
|% 1,43
|
|YKBNK
|5,54
|474.837.027
|% 2,40
|
|EKGYO
|3,61
|311.780.792
|% -0,55
|
|ISCTR
|6,19
|508.554.809
|% 2,48
|
|ALBRK
|1,70
|97.669.805
|% 6,25
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9314
|17,9433
|% 0,42
|
|Euro
|18,5338
|18,5507
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,8269
|21,9364
|% 0,28
|
|Frank
|18,9654
|19,0796
|% 0,45
|
|Riyal
|4,7483
|4,7721
|% 0,18
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,31
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.888
|6.948
|-36,00
|
|Yarım
|3.356
|3.397
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.698
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,51
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,30
|97,30
|-0,10
|