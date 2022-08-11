***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2022 10:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054476
BIST
10:502.875
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 45,16
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.876
En Düşük
2.847
10:5017,9528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0838
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9549
En Düşük
17,8065
10:5018,5558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1410
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5641
En Düşük
18,3586
10:501.030,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,67
|Açılış
|: 1.030,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.031,20
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler10:48
|BARMA
|43,56
|5.213.653
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|IZMDC
|2,69
|78.621.706
|% 9,80
|
|ASUZU
|290,00
|81.661.507
|% 9,60
|
|SODSN
|25,98
|98.646
|% 7,53
|
|TIRE
|20,18
|103.886.716
|% -8,44
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|OLMK
|11,78
|14.585.404
|% -7,97
|
|PAMEL
|192,80
|6.929.160
|% -7,31
|
|THYAO
|61,10
|2.462.375.362
|% 1,58
|
|ISCTR
|6,17
|639.897.929
|% 2,15
|
|YKBNK
|5,52
|606.614.297
|% 2,03
|
|SISE
|24,60
|581.927.645
|% 2,50
|
|AKBNK
|9,96
|577.690.809
|% 1,63
|
|DOHOL
|4,24
|469.637.363
|% 1,19
|
|YKBNK
|5,52
|606.614.297
|% 2,03
|
|ISCTR
|6,17
|639.897.929
|% 2,15
|
|EKGYO
|3,64
|359.820.210
|% 0,28
|
|ALBRK
|1,70
|134.042.236
|% 6,25
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9473
|17,9547
|% 0,48
|
|Euro
|18,5485
|18,5578
|% 0,78
|
|Sterlin
|21,8470
|21,9566
|% 0,37
|
|Frank
|18,9892
|19,1036
|% 0,58
|
|Riyal
|4,7551
|4,7789
|% 0,33
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-4,93
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|0,97
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.911
|6.966
|-18,00
|
|Yarım
|3.367
|3.406
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.702
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,51
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|96,91
|96,91
|-0,49
|
Seans Raporu
10:48
daha fazla
-
11:03ISFIN
Yüzde 4.71 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 760, 816 adet işlem
-
11:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, TUPRS, GUBRF
-
11:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 14 artarak (% 1.68 ) 2, 546
-
11:02
AKGRT, ATSYH, ALBRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:02
QNBFB, MEGAP, MEGAP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında