***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2022 10:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054477
BIST
13:022.856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 25,95
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
13:0217,9664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0974
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
13:0218,5937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1789
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
13:021.033,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.033,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.034,07
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler12:58
|BARMA
|43,56
|6.620.031
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|KIMMR
|4,24
|41.642.758
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|144.060.728
|% 9,80
|
|ASUZU
|288,80
|112.183.661
|% 9,15
|
|TIRE
|20,04
|176.304.652
|% -9,07
|
|PAMEL
|189,60
|11.079.002
|% -8,85
|
|DOCO
|1.402,00
|21.884.835
|% -8,84
|
|OLMK
|11,69
|34.544.512
|% -8,67
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|THYAO
|60,60
|3.860.725.939
|% 0,75
|
|YKBNK
|5,53
|1.268.103.226
|% 2,22
|
|SISE
|24,32
|1.200.497.639
|% 1,33
|
|AKBNK
|9,99
|1.177.908.158
|% 1,94
|
|SASA
|53,10
|1.122.907.285
|% 0,57
|
|YKBNK
|5,53
|1.268.103.226
|% 2,22
|
|EKGYO
|3,61
|762.455.439
|% -0,55
|
|DOHOL
|4,19
|676.553.793
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,15
|927.588.693
|% 1,82
|
|ALBRK
|1,73
|249.757.144
|% 8,12
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9589
|17,9662
|% 0,54
|
|Euro
|18,5770
|18,5866
|% 0,93
|
|Sterlin
|21,8800
|21,9897
|% 0,53
|
|Frank
|19,0099
|19,1245
|% 0,69
|
|Riyal
|4,7652
|4,7891
|% 0,54
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-1,99
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.034
|3,68
|
|Cumhuriyet
|6.892
|6.996
|-19,00
|
|Tam
|6.929
|6.977
|-7,00
|
|Yarım
|3.376
|3.411
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.705
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,50
|20,54
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|0,03
|
|B. Petrol
|98,47
|98,47
|1,07
|