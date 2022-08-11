***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2022 10:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054478
BIST
10:582.873
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 43,14
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.847
10:5817,9549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0859
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9602
En Düşük
17,8065
10:5818,5737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1589
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5737
En Düşük
18,3586
10:581.031,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,52
|Açılış
|: 1.031,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.032,15
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler10:57
|BARMA
|43,56
|5.382.361
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|ASUZU
|289,70
|84.820.404
|% 9,49
|
|IZMDC
|2,68
|89.640.402
|% 9,39
|
|VKFYO
|7,65
|28.767.535
|% 7,90
|
|TIRE
|20,00
|112.702.108
|% -9,26
|
|OLMK
|11,66
|16.345.908
|% -8,91
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|PAMEL
|192,00
|7.213.175
|% -7,69
|
|THYAO
|61,30
|2.568.261.587
|% 1,91
|
|YKBNK
|5,53
|673.045.218
|% 2,22
|
|ISCTR
|6,19
|663.669.556
|% 2,48
|
|AKBNK
|9,99
|660.555.945
|% 1,94
|
|TUPRS
|296,20
|637.522.714
|% 4,19
|
|YKBNK
|5,53
|673.045.218
|% 2,22
|
|DOHOL
|4,23
|482.838.420
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,63
|394.900.519
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,19
|663.669.556
|% 2,48
|
|ALBRK
|1,71
|139.958.079
|% 6,87
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9472
|17,9682
|% 0,56
|
|Euro
|18,5585
|18,5740
|% 0,86
|
|Sterlin
|21,8768
|21,9866
|% 0,51
|
|Frank
|19,0120
|19,1265
|% 0,70
|
|Riyal
|4,7612
|4,7851
|% 0,46
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-4,72
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|0,99
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.911
|6.967
|-17,00
|
|Yarım
|3.368
|3.406
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.702
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|96,76
|96,76
|-0,64
|
Seans Raporu
10:57
daha fazla
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11:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 4 artarak (% 1.85 ) 3, 108
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11:12
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, DOHOL
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11:12XU100
Endeks 2, 874 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 56 üstünde . İşlem hacmi 15, 252.00 milyon TL de
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11:11GARAN
Yüzde 5.09 oranında artışla 17.55 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 967, 302 adet işlem
-
11:09GRNYO
Yüzde 4.95 oranında artışla 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 914, 480 adet işlem