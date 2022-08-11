***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2022 11:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişikik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054480
BIST
14:052.861
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 31,04
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
14:0517,9607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0917
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
14:0518,5831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1683
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
14:051.034,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,53
|Açılış
|: 1.034,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.034,76
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler14:03
|BARMA
|43,56
|6.938.106
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|123.939.600
|% 9,98
|
|KIMMR
|4,24
|41.931.858
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|177.719.974
|% 9,80
|
|GSRAY
|5,96
|415.480.410
|% 9,36
|
|TIRE
|19,95
|191.076.342
|% -9,48
|
|PAMEL
|188,60
|13.157.776
|% -9,33
|
|KZBGY
|31,90
|35.660.733
|% -8,54
|
|AYES
|30,20
|1.530.259
|% -8,21
|
|CMENT
|40,02
|282.316
|% -8,00
|
|THYAO
|60,65
|4.232.020.825
|% 0,83
|
|AKBNK
|10,00
|1.562.568.877
|% 2,04
|
|YKBNK
|5,56
|1.509.252.588
|% 2,77
|
|SASA
|52,65
|1.457.863.614
|% -0,28
|
|SISE
|24,40
|1.323.105.603
|% 1,67
|
|YKBNK
|5,56
|1.509.252.588
|% 2,77
|
|EKGYO
|3,61
|856.712.458
|% -0,55
|
|ISCTR
|6,15
|1.043.581.180
|% 1,82
|
|DOHOL
|4,19
|714.377.578
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,72
|277.343.478
|% 7,50
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9601
|17,9625
|% 0,52
|
|Euro
|18,5660
|18,5851
|% 0,92
|
|Sterlin
|21,8589
|21,9686
|% 0,43
|
|Frank
|19,0032
|19,1177
|% 0,65
|
|Riyal
|4,7651
|4,7890
|% 0,54
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-0,84
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|4,08
|
|Cumhuriyet
|6.903
|7.008
|-7,00
|
|Tam
|6.930
|6.980
|-4,00
|
|Yarım
|3.377
|3.412
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.706
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,56
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,02
|
|B. Petrol
|98,19
|98,19
|0,79
|
Seans Raporu
14:03
daha fazla
-
14:18TMSN
Yüzde 5.61 oranında artışla 64.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 428, 774 adet işlem
-
14:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, HEKTS
-
14:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, GARAN, YKBNK
-
14:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 49 artarak (% 1.18 ) 2, 533
-
14:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZMDC, KIMMR, ASUZU, BARMA