***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2022 09:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihT
16:012.868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 38,67
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
16:0117,9414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0724
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
16:0118,5836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1688
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
16:011.036,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.036,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler15:59
|BARMA
|43,56
|7.316.904
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.462.613
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,77
|63.720.200
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.111.236
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|193.099.677
|% 9,80
|
|TIRE
|19,84
|205.104.048
|% -9,98
|
|KZBGY
|31,48
|55.471.295
|% -9,75
|
|PAMEL
|189,00
|14.273.692
|% -9,13
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|OLMK
|11,76
|53.263.550
|% -8,13
|
|THYAO
|61,25
|5.135.285.864
|% 1,83
|
|AKBNK
|10,04
|2.152.130.002
|% 2,45
|
|YKBNK
|5,59
|2.017.500.079
|% 3,33
|
|SASA
|53,65
|1.891.239.629
|% 1,61
|
|SISE
|24,40
|1.560.407.906
|% 1,67
|
|EKGYO
|3,67
|1.528.006.252
|% 1,10
|
|YKBNK
|5,59
|2.017.500.079
|% 3,33
|
|DOHOL
|4,20
|940.172.105
|% 0,24
|
|AKBNK
|10,04
|2.152.130.002
|% 2,45
|
|ISCTR
|6,15
|1.257.741.888
|% 1,82
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9315
|17,9415
|% 0,41
|
|Euro
|18,5732
|18,5853
|% 0,93
|
|Sterlin
|21,8866
|21,9963
|% 0,56
|
|Frank
|19,0364
|19,1511
|% 0,83
|
|Riyal
|4,7631
|4,7869
|% 0,50
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|4,31
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|5,98
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|0,00
|
|Tam
|6.941
|6.992
|8,00
|
|Yarım
|3.382
|3.418
|4,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.709
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,54
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,00
|
|B. Petrol
|98,55
|98,55
|1,15
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:14TMSN
Yüzde 5.28 oranında artışla 63.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 586, 710 adet işlem
-
16:13ISFIN
Yüzde 6.47 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 780, 469 adet işlem
-
16:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.61 ) 3, 100
-
16:12XU100
Endeks 2, 867 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 41, 936.00 milyon TL de
-
16:10GEDIK
Yüzde 6.85 oranında artışla 7.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 808, 199 adet işlem