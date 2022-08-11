***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2022 11:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişikik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054490
BIST
12:522.857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 27,12
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
12:5217,9655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0965
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
12:5218,5836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1688
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5942
En Düşük
18,3586
12:521.033,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,37
|Açılış
|: 1.033,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.034,02
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler12:52
|BARMA
|43,56
|6.590.105
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|KIMMR
|4,24
|41.637.064
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|139.498.847
|% 9,80
|
|ASUZU
|288,50
|111.393.514
|% 9,03
|
|TIRE
|20,06
|174.403.243
|% -8,98
|
|PAMEL
|189,40
|10.965.733
|% -8,94
|
|DOCO
|1.402,00
|21.884.835
|% -8,84
|
|OLMK
|11,73
|33.726.729
|% -8,36
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|THYAO
|60,65
|3.833.978.047
|% 0,83
|
|YKBNK
|5,52
|1.258.624.823
|% 2,03
|
|SISE
|24,30
|1.194.920.116
|% 1,25
|
|AKBNK
|9,99
|1.170.262.974
|% 1,94
|
|SASA
|53,10
|1.118.098.844
|% 0,57
|
|YKBNK
|5,52
|1.258.624.823
|% 2,03
|
|EKGYO
|3,61
|761.852.437
|% -0,55
|
|DOHOL
|4,19
|676.393.034
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,14
|921.829.122
|% 1,66
|
|ALBRK
|1,72
|241.921.346
|% 7,50
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9578
|17,9636
|% 0,53
|
|Euro
|18,5770
|18,5871
|% 0,94
|
|Sterlin
|21,8812
|21,9909
|% 0,53
|
|Frank
|19,0110
|19,1255
|% 0,69
|
|Riyal
|4,7663
|4,7902
|% 0,56
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,44
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.033
|2,70
|
|Cumhuriyet
|6.892
|6.996
|-19,00
|
|Tam
|6.922
|6.971
|-13,00
|
|Yarım
|3.373
|3.408
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.703
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,55
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,00
|
|B. Petrol
|98,31
|98,31
|0,91
|