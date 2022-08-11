***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2022 09:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054429
BIST
12:522.857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 26,96
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
12:5217,9651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0961
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
12:5218,5854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1706
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5942
En Düşük
18,3586
12:521.033,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.033,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.034,02
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler12:50
|BARMA
|43,56
|6.570.678
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|KIMMR
|4,24
|41.631.459
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|139.119.524
|% 9,80
|
|ASUZU
|288,80
|110.979.165
|% 9,15
|
|PAMEL
|189,40
|10.965.733
|% -8,94
|
|DOCO
|1.402,00
|21.884.835
|% -8,84
|
|TIRE
|20,26
|171.051.488
|% -8,08
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|THYAO
|60,55
|3.828.555.097
|% 0,67
|
|YKBNK
|5,51
|1.255.859.173
|% 1,85
|
|SISE
|24,30
|1.191.180.715
|% 1,25
|
|AKBNK
|9,99
|1.164.602.628
|% 1,94
|
|SASA
|53,10
|1.115.433.915
|% 0,57
|
|YKBNK
|5,51
|1.255.859.173
|% 1,85
|
|EKGYO
|3,61
|761.816.836
|% -0,55
|
|DOHOL
|4,18
|675.825.898
|% -0,24
|
|ISCTR
|6,14
|914.090.976
|% 1,66
|
|ALBRK
|1,73
|241.443.641
|% 8,12
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9587
|17,9650
|% 0,54
|
|Euro
|18,5703
|18,5878
|% 0,94
|
|Sterlin
|21,8776
|21,9874
|% 0,52
|
|Frank
|19,0098
|19,1243
|% 0,68
|
|Riyal
|4,7665
|4,7904
|% 0,57
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,07
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|3,27
|
|Cumhuriyet
|6.892
|6.996
|-19,00
|
|Tam
|6.925
|6.974
|-10,00
|
|Yarım
|3.374
|3.410
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.704
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,55
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,02
|
|B. Petrol
|98,35
|98,35
|0,95
|