***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2022 10:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054440
BIST
11:502.846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 16,38
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
11:5017,9637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0947
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
11:5018,5869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1721
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5942
En Düşük
18,3586
11:501.032,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,35
|Açılış
|: 1.032,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.032,71
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler11:47
|BARMA
|43,56
|6.105.021
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|GSRAY
|5,99
|199.543.414
|% 9,91
|
|IZMDC
|2,68
|119.810.388
|% 9,39
|
|ASUZU
|286,10
|103.087.216
|% 8,13
|
|TIRE
|19,94
|132.254.147
|% -9,53
|
|OLMK
|11,59
|21.747.379
|% -9,45
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|PAMEL
|191,40
|9.531.407
|% -7,98
|
|THYAO
|60,45
|3.337.099.214
|% 0,50
|
|SISE
|24,24
|919.015.086
|% 1,00
|
|YKBNK
|5,49
|895.177.150
|% 1,48
|
|SASA
|52,75
|882.830.200
|% -0,09
|
|TUPRS
|291,00
|882.170.603
|% 2,36
|
|YKBNK
|5,49
|895.177.150
|% 1,48
|
|EKGYO
|3,58
|586.615.381
|% -1,38
|
|DOHOL
|4,18
|581.453.272
|% -0,24
|
|ISCTR
|6,14
|777.166.951
|% 1,66
|
|ALBRK
|1,70
|197.039.824
|% 6,25
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9577
|17,9621
|% 0,52
|
|Euro
|18,5801
|18,5927
|% 0,97
|
|Sterlin
|21,8883
|21,9981
|% 0,56
|
|Frank
|19,0236
|19,1382
|% 0,76
|
|Riyal
|4,7681
|4,7921
|% 0,60
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-4,62
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|2,00
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.913
|6.965
|-19,00
|
|Yarım
|3.369
|3.405
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.702
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,45
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|-0,03
|
|B. Petrol
|97,66
|97,66
|0,26
|
Seans Raporu
11:47
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