***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2022 16:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişikik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054632
BIST
16:082.869
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 39,44
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
16:0817,9349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0659
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
16:0818,5636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1488
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
16:081.036,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,22
|Açılış
|: 1.036,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler16:08
|BARMA
|43,56
|7.332.106
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.565.336
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,77
|63.904.973
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.111.384
|% 9,84
|
|MEGAP
|2,91
|52.779.466
|% 9,81
|
|TIRE
|19,95
|222.327.510
|% -9,48
|
|KZBGY
|31,68
|59.526.298
|% -9,17
|
|PAMEL
|189,10
|14.449.603
|% -9,09
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|THYAO
|61,40
|5.215.030.925
|% 2,08
|
|AKBNK
|10,09
|2.223.704.818
|% 2,96
|
|YKBNK
|5,61
|2.055.741.861
|% 3,70
|
|SASA
|53,75
|1.918.712.286
|% 1,80
|
|SISE
|24,40
|1.574.545.222
|% 1,67
|
|EKGYO
|3,68
|1.544.052.662
|% 1,38
|
|YKBNK
|5,61
|2.055.741.861
|% 3,70
|
|DOHOL
|4,22
|952.766.150
|% 0,72
|
|AKBNK
|10,09
|2.223.704.818
|% 2,96
|
|ISCTR
|6,17
|1.291.265.020
|% 2,15
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9274
|17,9349
|% 0,37
|
|Euro
|18,5535
|18,5636
|% 0,81
|
|Sterlin
|21,8693
|21,9789
|% 0,48
|
|Frank
|19,0356
|19,1503
|% 0,82
|
|Riyal
|4,7624
|4,7862
|% 0,48
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,81
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|5,98
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.016
|1,00
|
|Tam
|6.945
|6.995
|11,00
|
|Yarım
|3.384
|3.420
|6,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.709
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,02
|
|B. Petrol
|98,91
|98,91
|1,51
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23SEGYO
Yüzde 5.22 oranında artışla 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 993, 528 adet işlem
-
16:22XU100
Endeks 2, 870 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 42, 835.00 milyon TL de
-
16:22KRGYO
Yüzde 5.72 oranında artışla 8.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 702, 077 adet işlem
-
16:20BIMAS
Yüzde 6.80 oranında artışla 110.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 420, 628 adet işlem
-
16:19ALBRK
Yüzde 9.37 oranında artışla 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 982, 627 adet işlem