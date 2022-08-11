***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2022 16:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişikik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054640
BIST
18:052.868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 38,86
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.878
En Düşük
2.835
18:0517,9452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0762
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
18:0518,5679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1531
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6241
En Düşük
18,3586
18:051.032,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,89
|Açılış
|: 1.032,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|43,56
|7.553.260
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|130.375.647
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|539.358.728
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|65.360.305
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.229.129
|% 9,84
|
|PAMEL
|187,20
|18.387.639
|% -10,00
|
|KZBGY
|31,40
|76.977.663
|% -9,98
|
|TIRE
|19,84
|266.722.974
|% -9,98
|
|CMENT
|39,16
|971.902
|% -9,98
|
|OLMK
|11,75
|64.961.629
|% -8,20
|
|THYAO
|61,40
|8.390.346.995
|% 2,08
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|SASA
|52,70
|2.338.240.334
|% -0,19
|
|GARAN
|18,07
|2.106.298.994
|% 8,20
|
|EKGYO
|3,65
|1.856.564.584
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,47
|1.660.858.995
|% 6,68
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|ISCTR
|6,15
|2.021.339.812
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9379
|17,9443
|% 0,42
|
|Euro
|18,5342
|18,5623
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,8651
|21,9747
|% 0,46
|
|Frank
|19,0236
|19,1382
|% 0,76
|
|Riyal
|4,7621
|4,7859
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-1,62
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|3,36
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.916
|6.991
|7,00
|
|Yarım
|3.370
|3.418
|4,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.708
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|-0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|2,21
|