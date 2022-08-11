***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2022 18:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişikik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054720
BIST
17:592.867
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 37,39
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.878
En Düşük
2.835
17:5917,9685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0995
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9685
En Düşük
17,8065
17:5918,5720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1572
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6241
En Düşük
18,3586
17:591.035,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.035,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BARMA
|43,56
|7.525.818
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|130.222.872
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|539.228.960
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|65.329.442
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.151.702
|% 9,84
|
|PAMEL
|187,20
|18.293.665
|% -10,00
|
|KZBGY
|31,40
|76.647.210
|% -9,98
|
|TIRE
|19,85
|263.814.788
|% -9,94
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|THYAO
|60,90
|7.973.872.689
|% 1,25
|
|AKBNK
|10,07
|3.335.758.061
|% 2,76
|
|YKBNK
|5,61
|2.621.039.963
|% 3,70
|
|SASA
|52,80
|2.270.566.533
|% 0,00
|
|GARAN
|17,97
|2.047.023.853
|% 7,60
|
|EKGYO
|3,64
|1.824.302.310
|% 0,28
|
|YKBNK
|5,61
|2.621.039.963
|% 3,70
|
|DOHOL
|4,45
|1.619.197.719
|% 6,21
|
|AKBNK
|10,07
|3.335.758.061
|% 2,76
|
|ISCTR
|6,13
|1.958.419.909
|% 1,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9551
|17,9685
|% 0,56
|
|Euro
|18,5555
|18,5720
|% 0,85
|
|Sterlin
|21,8880
|21,9977
|% 0,56
|
|Frank
|19,0404
|19,1551
|% 0,85
|
|Riyal
|4,7654
|4,7893
|% 0,55
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-4,62
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|5,18
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.929
|6.998
|14,00
|
|Yarım
|3.376
|3.421
|7,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|98,54
|98,54
|1,14
|