***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2022 18:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054763
BIST
18:052.868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 38,86
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.878
En Düşük
2.835
18:0517,9486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0796
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
18:0518,5432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1284
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6241
En Düşük
18,3586
18:051.032,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,05
|Açılış
|: 1.032,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|43,56
|7.553.260
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|130.375.647
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|539.358.728
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|65.360.305
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.229.129
|% 9,84
|
|PAMEL
|187,20
|18.387.639
|% -10,00
|
|KZBGY
|31,40
|76.977.663
|% -9,98
|
|TIRE
|19,84
|266.722.974
|% -9,98
|
|CMENT
|39,16
|971.902
|% -9,98
|
|OLMK
|11,75
|64.961.629
|% -8,20
|
|THYAO
|61,40
|8.390.346.995
|% 2,08
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|SASA
|52,70
|2.338.240.334
|% -0,19
|
|GARAN
|18,07
|2.106.298.994
|% 8,20
|
|EKGYO
|3,65
|1.856.564.584
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,47
|1.660.858.995
|% 6,68
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|ISCTR
|6,15
|2.021.339.812
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9448
|17,9486
|% 0,45
|
|Euro
|18,5141
|18,5432
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,8414
|21,9509
|% 0,35
|
|Frank
|19,0008
|19,1153
|% 0,64
|
|Riyal
|4,7631
|4,7870
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-1,98
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.034
|3,79
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.913
|6.996
|12,00
|
|Yarım
|3.369
|3.420
|6,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,33
|20,36
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|-0,06
|
|B. Petrol
|100
|100
|2,27
|