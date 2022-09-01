***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.09.2022 12:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059260
BIST
16:293.163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -8,16
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
16:2918,2160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0311
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
16:2918,2156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0813
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
16:29994,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,75
|Açılış
|: 993,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler16:27
|CLEBI
|397,10
|110.945.935
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|140.347.360
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.690.106
|% 9,99
|
|DURDO
|35,28
|28.643.789
|% 9,98
|
|PRKME
|13,12
|66.621.627
|% 9,97
|
|MTRKS
|52,80
|2.357.784
|% -9,97
|
|PAMEL
|113,70
|17.479.412
|% -9,04
|
|ESCAR
|39,56
|69.732.054
|% -8,43
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|HEDEF
|9,67
|41.462.159
|% -6,48
|
|HALKB
|9,01
|5.113.099.684
|% 4,52
|
|THYAO
|71,55
|4.913.868.469
|% -2,12
|
|PETKM
|14,04
|4.681.773.031
|% -2,64
|
|GARAN
|23,46
|4.529.128.803
|% 2,00
|
|YKBNK
|7,57
|4.466.610.651
|% 7,53
|
|YKBNK
|7,57
|4.466.610.651
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,05
|2.435.372.757
|% 1,00
|
|HALKB
|9,01
|5.113.099.684
|% 4,52
|
|ISCTR
|8,26
|3.810.381.285
|% 4,29
|
|VAKBN
|7,78
|2.832.321.698
|% 6,43
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1987
|18,2086
|% 0,13
|
|Euro
|18,2052
|18,2183
|% -0,43
|
|Sterlin
|21,0013
|21,1066
|% -0,37
|
|Frank
|18,4979
|18,6093
|% -0,18
|
|Riyal
|4,8317
|4,8559
|% 0,15
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-6,77
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.764
|-45,00
|
|Tam
|6.687
|6.741
|-33,00
|
|Yarım
|3.258
|3.295
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.647
|-8,00
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,40
|-0,14
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 9 kaybederek (% -0.75 ) 3, 429
-
16:42XU100
Endeks 3, 163 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 64, 071.00 milyon TL de
-
16:42ANELE
Yüzde -3.25 oranında düşüşle 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 643, 079 adet işlem
-
16:41PAMEL
Yüzde -9.44 oranında düşüşle 113.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 595 adet işlem
-
16:40SAYAS
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 18.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 237, 677 adet işlem