***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.09.2022 10:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
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Açıklamalar
duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064377
BIST
11:273.237
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -40,08
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
11:2718,3220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
11:2718,1670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0873
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
11:27984,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,24
|Açılış
|: 984,25
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler11:27
|ULUSE
|118,80
|8.753.704
|% 10,00
|
|CRDFA
|3,38
|26.636.259
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|ULUFA
|7,10
|30.596.758
|% 8,56
|
|ULUUN
|23,42
|227.941.246
|% 8,03
|
|ISGYO
|12,47
|6.473.925
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|215.937.042
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|93.653.806
|% -9,82
|
|IHAAS
|61,35
|10.414.364
|% -9,65
|
|THYAO
|69,95
|2.325.962.357
|% -3,45
|
|VAKBN
|8,33
|1.121.763.767
|% -1,19
|
|HALKB
|8,47
|987.948.901
|% 0,71
|
|YKBNK
|7,03
|791.263.416
|% -1,82
|
|ISCTR
|8,10
|776.509.873
|% -2,29
|
|VAKBN
|8,33
|1.121.763.767
|% -1,19
|
|EKGYO
|3,90
|516.870.933
|% -2,74
|
|ZOREN
|3,84
|488.154.409
|% 6,67
|
|HALKB
|8,47
|987.948.901
|% 0,71
|
|YKBNK
|7,03
|791.263.416
|% -1,82
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3078
|18,3220
|% 0,02
|
|Euro
|18,1517
|18,1670
|% -0,48
|
|Sterlin
|20,7026
|20,8064
|% -0,34
|
|Frank
|18,8693
|18,9830
|% -0,20
|
|Riyal
|4,8557
|4,8801
|% 0,07
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|6,65
|
|Altın Gr.
|984
|984
|3,78
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.693
|6.795
|20,00
|
|Yarım
|3.261
|3.314
|15,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.658
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,07
|
|B. Petrol
|92,82
|92,82
|2,20
|
Seans Raporu
11:27
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11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 52 kaybederek (% -1.14 ) 3, 523
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11:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, VAKBN, EKGYO
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11:41XU100
Endeks 3, 242 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 17, 983.00 milyon TL de
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11:40TAVHL
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 68.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 018, 068 adet işlem
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11:39ORCAY
Yüzde -73.27 oranında düşüşle 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 926, 556 adet işlem