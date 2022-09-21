***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.09.2022 10:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064380
BIST
10:443.249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -28,75
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.244
10:4418,3201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3656
En Düşük
18,3024
10:4418,1868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0675
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,3101
En Düşük
18,1148
10:44984,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,17
|Açılış
|: 984,24
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler10:44
|CRDFA
|3,38
|25.033.094
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|ZOREN
|3,89
|336.047.873
|% 8,06
|
|ELITE
|24,86
|26.694.704
|% 7,34
|
|ULUUN
|23,20
|145.469.540
|% 7,01
|
|ISGYO
|12,47
|5.733.806
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|214.726.741
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|92.683.744
|% -9,82
|
|DOGUB
|6,61
|370.662
|% -8,19
|
|THYAO
|69,95
|1.214.207.547
|% -3,45
|
|VAKBN
|8,27
|822.311.523
|% -1,90
|
|HALKB
|8,38
|721.947.081
|% -0,36
|
|SASA
|57,45
|637.007.752
|% -1,96
|
|ISCTR
|8,13
|548.924.513
|% -1,93
|
|VAKBN
|8,27
|822.311.523
|% -1,90
|
|EKGYO
|3,90
|362.248.180
|% -2,74
|
|ZOREN
|3,89
|336.047.873
|% 8,06
|
|HALKB
|8,38
|721.947.081
|% -0,36
|
|YKBNK
|7,12
|528.400.657
|% -0,56
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3061
|18,3201
|% 0,01
|
|Euro
|18,1690
|18,1868
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,7008
|20,8046
|% -0,35
|
|Frank
|18,8659
|18,9796
|% -0,21
|
|Riyal
|4,8545
|4,8789
|% 0,05
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|5,82
|
|Altın Gr.
|984
|984
|4,24
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.696
|6.803
|28,00
|
|Yarım
|3.263
|3.313
|14,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.658
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,07
|
|B. Petrol
|93,34
|93,34
|2,72
|