***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.09.2022 10:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064383
BIST
10:483.241
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -36,32
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.233
10:4818,3167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3656
En Düşük
18,3024
10:4818,1754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0789
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,3101
En Düşük
18,1148
10:48984,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,23
|Açılış
|: 984,23
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler10:47
|CRDFA
|3,38
|25.789.958
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|ZOREN
|3,89
|341.174.912
|% 8,06
|
|ELITE
|25,02
|28.268.028
|% 8,03
|
|KMPUR
|46,44
|47.461.903
|% 6,46
|
|ISGYO
|12,47
|5.736.225
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|214.836.968
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|92.714.099
|% -9,82
|
|DOGUB
|6,61
|370.662
|% -8,19
|
|THYAO
|69,70
|1.323.908.502
|% -3,80
|
|VAKBN
|8,18
|840.647.735
|% -2,97
|
|HALKB
|8,28
|744.646.807
|% -1,55
|
|SASA
|57,20
|645.496.297
|% -2,39
|
|ISCTR
|8,08
|570.769.968
|% -2,53
|
|VAKBN
|8,18
|840.647.735
|% -2,97
|
|EKGYO
|3,87
|367.889.521
|% -3,49
|
|ZOREN
|3,89
|341.174.912
|% 8,06
|
|HALKB
|8,28
|744.646.807
|% -1,55
|
|YKBNK
|7,08
|547.330.799
|% -1,12
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3100
|18,3181
|% 0,00
|
|Euro
|18,1618
|18,1793
|% -0,41
|
|Sterlin
|20,6974
|20,8012
|% -0,37
|
|Frank
|18,8660
|18,9797
|% -0,21
|
|Riyal
|4,8548
|4,8791
|% 0,05
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|6,01
|
|Altın Gr.
|984
|984
|4,23
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.697
|6.803
|28,00
|
|Yarım
|3.263
|3.313
|14,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.658
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,38
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,07
|
|B. Petrol
|93,44
|93,44
|2,82
|
Seans Raporu
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