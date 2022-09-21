***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.09.2022 10:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
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Açıklamalar
duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064388
BIST
10:383.252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -25,25
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.244
10:3818,3190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3656
En Düşük
18,3024
10:3818,1898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0645
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,3101
En Düşük
18,1148
10:38983,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,76
|Açılış
|: 983,77
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler10:36
|CRDFA
|3,38
|24.812.276
|% 9,74
|
|ZOREN
|3,89
|303.401.881
|% 8,06
|
|KMPUR
|46,64
|43.830.508
|% 6,92
|
|ULUUN
|23,16
|107.179.997
|% 6,83
|
|ELITE
|24,70
|21.899.717
|% 6,65
|
|ISGYO
|12,47
|5.506.016
|% -9,96
|
|SKBNK
|3,12
|214.462.462
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|92.150.399
|% -9,82
|
|TAVHL
|69,15
|166.481.562
|% -3,56
|
|IZFAS
|3,86
|1.836.750
|% -3,50
|
|THYAO
|70,20
|1.085.211.921
|% -3,11
|
|VAKBN
|8,30
|737.205.022
|% -1,54
|
|HALKB
|8,46
|657.518.319
|% 0,59
|
|SASA
|57,40
|609.213.155
|% -2,05
|
|ISCTR
|8,13
|512.615.002
|% -1,93
|
|VAKBN
|8,30
|737.205.022
|% -1,54
|
|EKGYO
|3,89
|324.749.607
|% -2,99
|
|ZOREN
|3,89
|303.401.881
|% 8,06
|
|HALKB
|8,46
|657.518.319
|% 0,59
|
|YKBNK
|7,13
|504.939.469
|% -0,42
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3074
|18,3190
|% 0,00
|
|Euro
|18,3700
|18,3800
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,7088
|20,8126
|% -0,32
|
|Frank
|18,8628
|18,9764
|% -0,23
|
|Riyal
|4,8545
|4,8788
|% 0,05
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|6,61
|
|Altın Gr.
|985
|985
|4,67
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.701
|6.807
|32,00
|
|Yarım
|3.265
|3.315
|16,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.659
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|0,09
|
|B. Petrol
|93,01
|93,01
|2,39
|
Seans Raporu
10:36
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10:51XU100
Endeks 3, 254 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 73 altında . İşlem hacmi 11, 055.00 milyon TL de
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10:51ORCAY
Yüzde -74.31 oranında düşüşle 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 417, 482 adet işlem
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10:49ORCAY
Yüzde -74.42 oranında düşüşle 6.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 311, 844 adet işlem
-
10:48ORCAY
Yüzde -74.35 oranında düşüşle 6.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 311, 844 adet işlem
-
10:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, THYAO, PGSUS