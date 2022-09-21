***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.09.2022 10:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064389
BIST
10:443.250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -27,79
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.244
10:4418,3201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3656
En Düşük
18,3024
10:4418,1868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0675
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,3101
En Düşük
18,1148
10:44984,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,17
|Açılış
|: 984,24
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler10:42
|CRDFA
|3,38
|24.818.512
|% 9,74
|
|ULUUN
|23,16
|109.716.521
|% 6,83
|
|ZOREN
|3,84
|322.321.072
|% 6,67
|
|KMPUR
|46,52
|45.270.239
|% 6,65
|
|ELITE
|24,56
|23.044.244
|% 6,04
|
|ISGYO
|12,47
|5.611.512
|% -9,96
|
|SKBNK
|3,12
|214.508.572
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|92.445.939
|% -9,82
|
|PINSU
|8,51
|30.718.128
|% -3,73
|
|PGSUS
|237,30
|103.492.324
|% -3,61
|
|THYAO
|70,15
|1.121.859.249
|% -3,17
|
|VAKBN
|8,21
|764.896.837
|% -2,61
|
|HALKB
|8,34
|680.265.986
|% -0,83
|
|SASA
|57,35
|617.978.012
|% -2,13
|
|ISCTR
|8,13
|522.882.312
|% -1,93
|
|VAKBN
|8,21
|764.896.837
|% -2,61
|
|ZOREN
|3,84
|322.321.072
|% 6,67
|
|EKGYO
|3,89
|328.410.068
|% -2,99
|
|HALKB
|8,34
|680.265.986
|% -0,83
|
|YKBNK
|7,10
|513.189.232
|% -0,84
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3107
|18,3151
|% -0,02
|
|Euro
|18,1670
|18,1876
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,7055
|20,8093
|% -0,33
|
|Frank
|18,8623
|18,9759
|% -0,23
|
|Riyal
|4,8544
|4,8787
|% 0,04
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|6,01
|
|Altın Gr.
|985
|985
|5,01
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.701
|6.808
|33,00
|
|Yarım
|3.265
|3.316
|17,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.659
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,40
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,10
|
|B. Petrol
|93,23
|93,23
|2,61
|
Seans Raporu
10:42
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10:56XU100
Endeks 3, 254 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 11, 688.00 milyon TL de