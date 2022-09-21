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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

21.09.2022 10:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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duyuru metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064391


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Altın Ons 1.672 1.672 6,65  
Altın Gr. 984 984 3,78  
Cumhuriyet 6.645 6.745 3,00  
Tam 6.693 6.795 20,00  
Yarım 3.261 3.314 15,00  
Çeyrek 1.636 1.658 7,00  
Gümüş.Ons 19,39 19,41 0,13  
Gümüş Gr. 11,41 11,42 0,07  
B. Petrol 92,82 92,82 2,20  
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