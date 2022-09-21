***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.09.2022 10:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064393
BIST
10:583.242
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -35,57
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.233
10:5818,3151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0037
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3656
En Düşük
18,3024
10:5818,1729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0814
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,3101
En Düşük
18,1148
10:58983,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,93
|Açılış
|: 984,14
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler10:56
|CRDFA
|3,38
|26.052.148
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|ZOREN
|3,91
|380.386.090
|% 8,61
|
|ELITE
|25,12
|31.246.791
|% 8,46
|
|ULUUN
|23,26
|162.613.651
|% 7,29
|
|ISGYO
|12,47
|5.811.332
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|215.091.638
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|92.851.485
|% -9,82
|
|DOGUB
|6,61
|370.662
|% -8,19
|
|THYAO
|69,50
|1.513.157.573
|% -4,07
|
|VAKBN
|8,30
|888.354.126
|% -1,54
|
|HALKB
|8,41
|793.725.857
|% 0,00
|
|SASA
|57,40
|662.695.342
|% -2,05
|
|ISCTR
|8,13
|630.276.559
|% -1,93
|
|EKGYO
|3,89
|414.211.632
|% -2,99
|
|VAKBN
|8,30
|888.354.126
|% -1,54
|
|ZOREN
|3,91
|380.386.090
|% 8,61
|
|HALKB
|8,41
|793.725.857
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,15
|596.169.442
|% -0,14
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2995
|18,3270
|% 0,04
|
|Euro
|18,1499
|18,1638
|% -0,50
|
|Sterlin
|20,7131
|20,8170
|% -0,29
|
|Frank
|18,8644
|18,9780
|% -0,22
|
|Riyal
|4,8549
|4,8792
|% 0,05
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|6,01
|
|Altın Gr.
|984
|984
|4,23
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.697
|6.803
|28,00
|
|Yarım
|3.263
|3.313
|14,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.658
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,38
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,07
|
|B. Petrol
|93,44
|93,44
|2,82
|
Seans Raporu
10:56
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11:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -36, 11 kaybederek (% -1.01 ) 3, 527
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11:11XU100
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