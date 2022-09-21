***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.09.2022 11:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064407
BIST
10:593.238
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -39,19
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.233
10:5918,3197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0009
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3656
En Düşük
18,3024
10:5918,1720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0823
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,3101
En Düşük
18,1148
10:59983,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,84
|Açılış
|: 983,85
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler10:59
|CRDFA
|3,38
|26.108.837
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|ZOREN
|3,91
|382.388.365
|% 8,61
|
|ELITE
|25,04
|31.498.809
|% 8,12
|
|MERKO
|7,10
|45.607.876
|% 7,41
|
|ISGYO
|12,47
|5.855.625
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|215.196.941
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|92.914.543
|% -9,82
|
|DOGUB
|6,61
|370.662
|% -8,19
|
|THYAO
|69,40
|1.557.695.369
|% -4,21
|
|VAKBN
|8,28
|901.526.830
|% -1,78
|
|HALKB
|8,37
|807.171.021
|% -0,48
|
|SASA
|57,30
|666.123.710
|% -2,22
|
|ISCTR
|8,11
|639.335.506
|% -2,17
|
|EKGYO
|3,89
|424.163.959
|% -2,99
|
|VAKBN
|8,28
|901.526.830
|% -1,78
|
|ZOREN
|3,91
|382.388.365
|% 8,61
|
|HALKB
|8,37
|807.171.021
|% -0,48
|
|YKBNK
|7,13
|604.876.048
|% -0,42
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3071
|18,3197
|% 0,00
|
|Euro
|18,1557
|18,1720
|% -0,45
|
|Sterlin
|20,7135
|20,8174
|% -0,29
|
|Frank
|18,8481
|18,9617
|% -0,31
|
|Riyal
|4,8550
|4,8793
|% 0,06
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|5,82
|
|Altın Gr.
|984
|984
|4,24
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.696
|6.803
|28,00
|
|Yarım
|3.263
|3.313
|14,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.658
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,07
|
|B. Petrol
|93,34
|93,34
|2,72
|
Seans Raporu
10:59
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11:14TAVHL
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 68.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 089, 461 adet işlem
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11:12ORCAY
Yüzde -74.16 oranında düşüşle 6.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 228, 854 adet işlem
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11:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -36, 11 kaybederek (% -1.01 ) 3, 527
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11:11
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, VAKBN
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11:11
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, VAKBN, HALKB