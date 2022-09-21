***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.09.2022 11:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064431
BIST
11:093.235
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -42,01
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
11:0918,3159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0029
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
11:0918,1756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0787
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,3101
En Düşük
18,1148
11:09983,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,15
|Açılış
|: 983,16
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler11:09
|CRDFA
|3,38
|26.311.988
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|ULUUN
|23,60
|201.071.483
|% 8,86
|
|ELITE
|25,02
|33.762.699
|% 8,03
|
|ORCAY
|7,36
|31.028.389
|% 7,27
|
|ISGYO
|12,47
|6.048.823
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|215.304.799
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|93.093.779
|% -9,82
|
|DOGUB
|6,61
|370.662
|% -8,19
|
|THYAO
|68,70
|1.840.028.227
|% -5,18
|
|VAKBN
|8,25
|955.779.080
|% -2,14
|
|HALKB
|8,41
|849.814.264
|% 0,00
|
|SASA
|56,95
|713.026.845
|% -2,82
|
|YKBNK
|7,04
|685.104.752
|% -1,68
|
|EKGYO
|3,88
|460.967.824
|% -3,24
|
|VAKBN
|8,25
|955.779.080
|% -2,14
|
|ZOREN
|3,85
|420.499.488
|% 6,94
|
|HALKB
|8,41
|849.814.264
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,04
|685.104.752
|% -1,68
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3125
|18,3159
|% -0,02
|
|Euro
|18,1589
|18,1756
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,6848
|20,7885
|% -0,43
|
|Frank
|18,8458
|18,9594
|% -0,32
|
|Riyal
|4,8548
|4,8792
|% 0,05
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|5,90
|
|Altın Gr.
|984
|984
|3,84
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.694
|6.794
|19,00
|
|Yarım
|3.262
|3.309
|10,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.655
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,06
|
|B. Petrol
|93,24
|93,24
|2,62
|
Seans Raporu
11:09
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11:24TSKB
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 062, 022 adet işlem
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11:23IHAAS
Yüzde -6.48 oranında düşüşle 63.50 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 349 adet işlem
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11:22ZRGYO
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 528, 428 adet işlem
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11:21XU100
Endeks 3, 232 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 4 altında . İşlem hacmi 15, 559.00 milyon TL de
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11:21TAVHL
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 68.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 107, 669 adet işlem