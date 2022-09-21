***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.09.2022 11:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064434
BIST
11:133.233
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -44,67
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
11:1318,3198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
11:1318,1684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0859
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,3101
En Düşük
18,1148
11:13984,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,99
|Açılış
|: 984,00
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler11:13
|ULUSE
|118,80
|4.839.363
|% 10,00
|
|CRDFA
|3,38
|26.461.800
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|ULUUN
|23,60
|214.787.417
|% 8,86
|
|ELITE
|24,96
|35.613.418
|% 7,77
|
|ISGYO
|12,47
|6.327.029
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|215.654.636
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|93.338.247
|% -9,82
|
|IHAAS
|62,15
|8.836.747
|% -8,47
|
|THYAO
|69,45
|2.048.343.088
|% -4,14
|
|VAKBN
|8,37
|1.027.255.973
|% -0,71
|
|HALKB
|8,51
|915.876.946
|% 1,19
|
|YKBNK
|7,04
|749.356.110
|% -1,68
|
|SASA
|57,00
|733.776.291
|% -2,73
|
|EKGYO
|3,89
|486.401.031
|% -2,99
|
|VAKBN
|8,37
|1.027.255.973
|% -0,71
|
|ZOREN
|3,84
|438.607.042
|% 6,67
|
|HALKB
|8,51
|915.876.946
|% 1,19
|
|YKBNK
|7,04
|749.356.110
|% -1,68
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3102
|18,3198
|% 0,01
|
|Euro
|18,1544
|18,1684
|% -0,47
|
|Sterlin
|20,6994
|20,8033
|% -0,36
|
|Frank
|18,8547
|18,9682
|% -0,27
|
|Riyal
|4,8548
|4,8792
|% 0,05
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|5,68
|
|Altın Gr.
|983
|983
|3,15
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.689
|6.789
|14,00
|
|Yarım
|3.259
|3.311
|12,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.656
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|0,05
|
|B. Petrol
|93,07
|93,07
|2,45
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
11:27ORCAY
Yüzde -73.04 oranında düşüşle 7.23 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 298, 094 adet işlem
-
11:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -49, 43 kaybederek (% -1.39 ) 3, 514
-
11:26
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ULUSE, ARTI
-
11:26XU100
Endeks 3, 236 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 26 altında . İşlem hacmi 16, 206.00 milyon TL de
-
11:26ORCAY
Yüzde -73.01 oranında düşüşle 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 240, 093 adet işlem