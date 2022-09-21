***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.09.2022 11:26
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064435
BIST
11:133.233
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -44,67
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
11:1318,3198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
11:1318,1684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0859
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,3101
En Düşük
18,1148
11:13984,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,99
|Açılış
|: 984,00
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler11:11
|CRDFA
|3,38
|26.317.136
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|ULUUN
|23,64
|205.122.565
|% 9,04
|
|ELITE
|24,96
|34.356.559
|% 7,77
|
|MERKO
|7,10
|56.819.947
|% 7,41
|
|ISGYO
|12,47
|6.066.331
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|215.326.068
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|93.206.285
|% -9,82
|
|DOGUB
|6,61
|370.662
|% -8,19
|
|THYAO
|68,90
|1.902.103.089
|% -4,90
|
|VAKBN
|8,30
|964.195.995
|% -1,54
|
|HALKB
|8,45
|861.075.264
|% 0,48
|
|SASA
|56,90
|720.051.499
|% -2,90
|
|YKBNK
|7,03
|710.884.019
|% -1,82
|
|EKGYO
|3,88
|467.249.500
|% -3,24
|
|VAKBN
|8,30
|964.195.995
|% -1,54
|
|ZOREN
|3,85
|427.425.552
|% 6,94
|
|HALKB
|8,45
|861.075.264
|% 0,48
|
|YKBNK
|7,03
|710.884.019
|% -1,82
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3138
|18,3160
|% -0,02
|
|Euro
|18,1618
|18,1749
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,6824
|20,7862
|% -0,44
|
|Frank
|18,8501
|18,9637
|% -0,30
|
|Riyal
|4,8549
|4,8793
|% 0,06
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|5,68
|
|Altın Gr.
|983
|983
|3,15
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.689
|6.789
|14,00
|
|Yarım
|3.259
|3.311
|12,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.656
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|0,05
|
|B. Petrol
|93,07
|93,07
|2,45
|
Seans Raporu
11:11
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11:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -49, 43 kaybederek (% -1.39 ) 3, 514
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11:26
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ULUSE, ARTI
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11:26XU100
Endeks 3, 236 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 26 altında . İşlem hacmi 16, 206.00 milyon TL de
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11:26ORCAY
Yüzde -73.01 oranında düşüşle 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 240, 093 adet işlem
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11:25IHAAS
Yüzde -6.55 oranında düşüşle 63.45 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 461 adet işlem