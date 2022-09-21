***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.09.2022 11:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064437
BIST
12:473.255
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 3.269
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|Önceki Kapanış
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3.296
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3.225
12:4718,3380
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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18,3656
En Düşük
18,3024
12:4718,2239
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En Düşük
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12:47986,07
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler12:45
|ULUSE
|118,80
|10.305.707
|% 10,00
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|CEMAS
|1,56
|134.956.460
|% 9,86
|
|CRDFA
|3,38
|27.305.756
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|MERKO
|7,17
|108.341.194
|% 8,47
|
|ISGYO
|12,47
|7.987.995
|% -9,96
|
|IHAAS
|61,15
|13.810.846
|% -9,94
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|232.890.838
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|96.293.215
|% -9,82
|
|THYAO
|69,65
|2.945.429.145
|% -3,86
|
|VAKBN
|8,32
|1.469.976.889
|% -1,30
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|ASELS
|31,78
|1.447.405.753
|% 3,32
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|YKBNK
|7,09
|1.281.604.769
|% -0,98
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|ISCTR
|8,21
|1.219.004.466
|% -0,97
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|EKGYO
|3,91
|817.541.529
|% -2,49
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|YKBNK
|7,09
|1.281.604.769
|% -0,98
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|VAKBN
|8,32
|1.469.976.889
|% -1,30
|
|ISCTR
|8,21
|1.219.004.466
|% -0,97
|
|ZOREN
|3,77
|566.466.146
|% 4,72
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3205
|18,3249
|% 0,03
|
|Euro
|18,2083
|18,2209
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,7201
|20,8240
|% -0,26
|
|Frank
|18,9318
|19,0458
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8568
|4,8812
|% 0,09
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.674
|1.675
|9,48
|
|Altın Gr.
|985
|986
|5,65
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|16,00
|
|Tam
|6.696
|6.779
|4,00
|
|Yarım
|3.263
|3.306
|7,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.654
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,52
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|0,12
|
|B. Petrol
|92,81
|92,81
|2,19
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