***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.09.2022 11:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064440
BIST
14:263.255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -22,63
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
14:2618,3333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
14:2618,1972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0571
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
14:26986,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,03
|Açılış
|: 986,04
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,39
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler14:26
|ULUSE
|118,80
|18.513.865
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,56
|137.334.599
|% 9,86
|
|CRDFA
|3,38
|27.516.901
|% 9,74
|
|ULUFA
|7,15
|49.684.275
|% 9,33
|
|MERKO
|7,18
|129.254.577
|% 8,62
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|10.338.416
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|196.670.558
|% -9,88
|
|TSKB
|3,58
|212.180.927
|% -9,82
|
|NTHOL
|8,56
|81.224.817
|% -9,23
|
|THYAO
|69,95
|3.428.370.863
|% -3,45
|
|ASELS
|31,76
|2.222.444.862
|% 3,25
|
|VAKBN
|8,13
|2.058.846.275
|% -3,56
|
|GARAN
|19,66
|1.733.814.407
|% -2,38
|
|YKBNK
|7,10
|1.620.630.439
|% -0,84
|
|EKGYO
|3,89
|978.762.658
|% -2,99
|
|VAKBN
|8,13
|2.058.846.275
|% -3,56
|
|YKBNK
|7,10
|1.620.630.439
|% -0,84
|
|SKBNK
|3,73
|650.685.619
|% 7,80
|
|ISCTR
|8,21
|1.548.096.225
|% -0,97
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3095
|18,3333
|% 0,08
|
|Euro
|18,1778
|18,1972
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,6980
|20,8018
|% -0,37
|
|Frank
|18,9259
|19,0399
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8574
|4,8817
|% 0,10
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|10,35
|
|Altın Gr.
|986
|986
|5,92
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.754
|9,00
|
|Tam
|6.684
|6.767
|-8,00
|
|Yarım
|3.257
|3.301
|2,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.651
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,55
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|0,14
|
|B. Petrol
|92,74
|92,74
|2,12
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 9 kaybederek (% -0.70 ) 3, 538
-
14:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, EKGYO, YKBNK
-
14:41XU100
Endeks 3, 256 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 34, 634.00 milyon TL de
-
14:41KLNMA
Yüzde -6.47 oranında düşüşle 17.92 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 165 adet işlem
-
14:40TSKB
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 641, 402 adet işlem