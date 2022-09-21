***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.09.2022 11:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064443
BIST
14:273.256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -21,39
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
14:2718,3251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
14:2718,1989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0554
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
14:27986,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,40
|Açılış
|: 986,41
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,39
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler14:26
|ULUSE
|118,80
|18.549.743
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,56
|138.510.477
|% 9,86
|
|CRDFA
|3,38
|27.517.763
|% 9,74
|
|ULUFA
|7,15
|50.101.049
|% 9,33
|
|FLAP
|7,00
|46.604.017
|% 8,70
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|10.380.016
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|197.125.594
|% -9,88
|
|TSKB
|3,58
|214.030.355
|% -9,82
|
|NTHOL
|8,62
|84.197.350
|% -8,59
|
|THYAO
|69,95
|3.456.538.302
|% -3,45
|
|ASELS
|31,68
|2.232.080.511
|% 2,99
|
|VAKBN
|8,17
|2.094.974.714
|% -3,08
|
|GARAN
|19,70
|1.744.902.994
|% -2,18
|
|YKBNK
|7,12
|1.639.531.949
|% -0,56
|
|VAKBN
|8,17
|2.094.974.714
|% -3,08
|
|EKGYO
|3,89
|988.074.194
|% -2,99
|
|YKBNK
|7,12
|1.639.531.949
|% -0,56
|
|SKBNK
|3,67
|668.121.066
|% 6,07
|
|ISCTR
|8,22
|1.556.714.402
|% -0,84
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3095
|18,3333
|% 0,08
|
|Euro
|18,1778
|18,1972
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,7103
|20,8142
|% -0,31
|
|Frank
|18,9335
|19,0476
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8571
|4,8814
|% 0,10
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|10,53
|
|Altın Gr.
|986
|986
|6,03
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.754
|9,00
|
|Tam
|6.686
|6.769
|-6,00
|
|Yarım
|3.258
|3.302
|3,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.651
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,56
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|0,16
|
|B. Petrol
|92,56
|92,56
|1,94
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 9 kaybederek (% -0.70 ) 3, 538
-
14:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, EKGYO, YKBNK
-
14:41XU100
Endeks 3, 256 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 34, 634.00 milyon TL de
-
14:41KLNMA
Yüzde -6.47 oranında düşüşle 17.92 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 165 adet işlem
-
14:40TSKB
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 641, 402 adet işlem