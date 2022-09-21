***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.09.2022 11:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064444
BIST
14:273.256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -21,39
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
14:2718,3251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
14:2718,1989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0554
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
14:27986,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,40
|Açılış
|: 986,41
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,39
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler14:25
|ULUSE
|118,80
|18.456.841
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,56
|137.333.294
|% 9,86
|
|CRDFA
|3,38
|27.514.866
|% 9,74
|
|ULUFA
|7,15
|49.572.675
|% 9,33
|
|BAGFS
|21,60
|91.373.891
|% 8,65
|
|KUVVA
|40,80
|192.824
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|10.332.305
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|196.326.635
|% -9,88
|
|TSKB
|3,58
|211.430.978
|% -9,82
|
|NTHOL
|8,54
|80.112.165
|% -9,44
|
|THYAO
|70,10
|3.413.206.201
|% -3,24
|
|ASELS
|31,76
|2.214.535.015
|% 3,25
|
|VAKBN
|8,15
|2.048.917.598
|% -3,32
|
|GARAN
|19,72
|1.724.564.665
|% -2,09
|
|YKBNK
|7,11
|1.612.053.423
|% -0,70
|
|EKGYO
|3,90
|975.114.599
|% -2,74
|
|VAKBN
|8,15
|2.048.917.598
|% -3,32
|
|YKBNK
|7,11
|1.612.053.423
|% -0,70
|
|SKBNK
|3,74
|642.782.722
|% 8,09
|
|ISCTR
|8,24
|1.542.112.635
|% -0,60
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3055
|18,3378
|% 0,10
|
|Euro
|18,1767
|18,1983
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,6970
|20,8008
|% -0,37
|
|Frank
|18,9223
|19,0363
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8567
|4,8811
|% 0,09
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|8,96
|
|Altın Gr.
|986
|986
|6,31
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.687
|6.772
|-3,00
|
|Yarım
|3.258
|3.303
|4,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.652
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,53
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|0,16
|
|B. Petrol
|92,93
|92,93
|2,31
|
Seans Raporu
14:25
daha fazla
-
14:40TSKB
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 641, 402 adet işlem
-
14:39ISGYO
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 12.47 lira fiyatla işlem gören hissede 832, 104 adet işlem
-
14:38PGSUS
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 233.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 466, 511 adet işlem
-
14:37PRDGS
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 485, 628 adet işlem
-
14:36XU100
Endeks 3, 260 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 34, 174.00 milyon TL de