***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.09.2022 11:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064445
BIST
12:533.257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -20,40
|Açılış
|: 3.269
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|Önceki Kapanış
|: 3.278
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3.296
En Düşük
3.225
12:5318,3293
En Yüksek
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|Açılış
|: 18,4180
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|Önceki Kapanış
|: 18,4200
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18,3656
En Düşük
18,3024
12:5318,2030
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18,3101
En Düşük
18,1148
12:53986,24
En Yüksek
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|Açılış
|: 986,24
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|Önceki Kapanış
|: 980,01
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987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler12:53
|ULUSE
|118,80
|10.305.707
|% 10,00
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|CEMAS
|1,56
|135.101.619
|% 9,86
|
|CRDFA
|3,38
|27.305.756
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|MERKO
|7,19
|111.079.748
|% 8,77
|
|ISGYO
|12,47
|9.672.069
|% -9,96
|
|IHAAS
|61,15
|13.846.925
|% -9,94
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|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
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|SKBNK
|3,12
|232.999.776
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|96.416.503
|% -9,82
|
|THYAO
|69,70
|2.984.925.074
|% -3,80
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|ASELS
|31,78
|1.531.264.243
|% 3,32
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|VAKBN
|8,30
|1.489.002.158
|% -1,54
|
|YKBNK
|7,11
|1.297.528.479
|% -0,70
|
|GARAN
|19,78
|1.294.679.782
|% -1,79
|
|EKGYO
|3,91
|821.376.722
|% -2,49
|
|YKBNK
|7,11
|1.297.528.479
|% -0,70
|
|VAKBN
|8,30
|1.489.002.158
|% -1,54
|
|ISCTR
|8,20
|1.250.782.830
|% -1,09
|
|ZOREN
|3,73
|581.027.789
|% 3,61
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3141
|18,3293
|% 0,06
|
|Euro
|18,1908
|18,2030
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,7176
|20,8215
|% -0,27
|
|Frank
|18,9419
|19,0560
|% 0,19
|
|Riyal
|4,8565
|4,8808
|% 0,09
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.674
|1.675
|9,48
|
|Altın Gr.
|985
|986
|5,65
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|16,00
|
|Tam
|6.696
|6.779
|4,00
|
|Yarım
|3.263
|3.306
|7,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.654
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,52
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|0,12
|
|B. Petrol
|92,81
|92,81
|2,19
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