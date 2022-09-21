***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.09.2022 11:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064446
BIST
13:013.248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -29,74
|Açılış
|: 3.269
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|Önceki Kapanış
|: 3.278
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3.296
En Düşük
3.225
13:0118,3225
En Yüksek
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|Açılış
|: 18,4180
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|Önceki Kapanış
|: 18,4200
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18,3656
En Düşük
18,3024
13:0118,2027
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18,3101
En Düşük
18,1148
13:01985,87
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|Açılış
|: 985,87
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|Önceki Kapanış
|: 980,01
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987,14
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler13:01
|ULUSE
|118,80
|10.342.297
|% 10,00
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|CEMAS
|1,56
|135.537.597
|% 9,86
|
|CRDFA
|3,38
|27.318.150
|% 9,74
|
|MERKO
|7,22
|114.109.125
|% 9,23
|
|BRMEN
|3,01
|42.542
|% 8,27
|
|ISGYO
|12,47
|9.799.924
|% -9,96
|
|IHAAS
|61,15
|13.867.838
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,12
|240.073.228
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|96.934.353
|% -9,82
|
|PGSUS
|229,00
|487.955.862
|% -6,99
|
|THYAO
|69,40
|3.048.537.176
|% -4,21
|
|ASELS
|31,70
|1.728.336.754
|% 3,06
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|VAKBN
|8,12
|1.566.515.299
|% -3,68
|
|GARAN
|19,65
|1.380.122.398
|% -2,43
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|YKBNK
|7,05
|1.339.376.007
|% -1,54
|
|EKGYO
|3,89
|829.437.569
|% -2,99
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|YKBNK
|7,05
|1.339.376.007
|% -1,54
|
|VAKBN
|8,12
|1.566.515.299
|% -3,68
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|ZOREN
|3,68
|638.015.566
|% 2,22
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|ISCTR
|8,15
|1.299.089.898
|% -1,69
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|13:01
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.674
|1.675
|9,49
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|Altın Gr.
|986
|986
|6,23
|
|Cumhuriyet
|6.657
|6.758
|13,00
|
|Tam
|6.698
|6.780
|5,00
|
|Yarım
|3.264
|3.307
|8,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.654
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,53
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|0,14
|
|B. Petrol
|92,86
|92,86
|2,24
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