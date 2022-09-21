***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.09.2022 11:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064447
BIST
13:013.248
En Yüksek
|Değişim
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|| -29,74
|Açılış
|: 3.269
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|Önceki Kapanış
|: 3.278
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3.296
En Düşük
3.225
13:0118,3223
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18,3656
En Düşük
18,3024
13:0118,2053
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18,3101
En Düşük
18,1148
13:01985,87
En Yüksek
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|Açılış
|: 985,87
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|Önceki Kapanış
|: 980,01
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987,14
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler12:59
|ULUSE
|118,80
|10.342.297
|% 10,00
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|CEMAS
|1,56
|135.232.511
|% 9,86
|
|CRDFA
|3,38
|27.317.991
|% 9,74
|
|MERKO
|7,21
|112.840.133
|% 9,08
|
|BRMEN
|3,01
|42.542
|% 8,27
|
|ISGYO
|12,47
|9.765.955
|% -9,96
|
|IHAAS
|61,15
|13.854.630
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,12
|233.046.062
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|96.758.772
|% -9,82
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|PGSUS
|229,50
|485.055.729
|% -6,78
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|THYAO
|69,50
|3.025.830.042
|% -4,07
|
|ASELS
|31,88
|1.661.104.234
|% 3,64
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|VAKBN
|8,24
|1.519.964.745
|% -2,25
|
|GARAN
|19,70
|1.347.181.022
|% -2,18
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|YKBNK
|7,08
|1.311.245.285
|% -1,12
|
|EKGYO
|3,91
|823.027.918
|% -2,49
|
|YKBNK
|7,08
|1.311.245.285
|% -1,12
|
|VAKBN
|8,24
|1.519.964.745
|% -2,25
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|ZOREN
|3,64
|612.225.599
|% 1,11
|
|ISCTR
|8,19
|1.272.554.434
|% -1,21
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3161
|18,3221
|% 0,02
|
|Euro
|18,1928
|18,2025
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,7316
|20,8356
|% -0,21
|
|Frank
|18,9460
|19,0601
|% 0,21
|
|Riyal
|4,8599
|4,8843
|% 0,16
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.674
|1.675
|9,48
|
|Altın Gr.
|985
|986
|5,65
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|16,00
|
|Tam
|6.696
|6.779
|4,00
|
|Yarım
|3.263
|3.306
|7,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.654
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,52
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|0,12
|
|B. Petrol
|92,81
|92,81
|2,19
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