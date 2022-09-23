***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.09.2022 13:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064852
BIST
13:253.316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 20,99
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
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3.330
En Düşük
3.290
13:2518,4097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0911
|Açılış
|: 18,4800
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|Önceki Kapanış
|: 18,4000
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18,4097
En Düşük
18,3035
13:2517,9911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0502
|Açılış
|: 18,0350
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|Önceki Kapanış
|: 18,1000
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18,0936
En Düşük
17,9248
13:25980,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,87
|Açılış
|: 980,02
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|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
977,87
BIST En Aktif Hisseler13:25
|ULKER
|21,78
|139.989.992
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|185.098.638
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|11.550.133
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|149.715.206
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,99
|96.907.993
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|39.999.632
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|7.709.930
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|17.306.733
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|16.491.506
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|32.077.695
|% -9,91
|
|THYAO
|72,30
|2.762.176.993
|% 1,40
|
|SASA
|60,35
|1.408.602.414
|% 3,96
|
|SAHOL
|27,52
|1.192.738.582
|% 0,95
|
|EKGYO
|4,04
|1.022.353.402
|% 0,25
|
|VAKBN
|7,63
|979.976.371
|% -1,55
|
|EKGYO
|4,04
|1.022.353.402
|% 0,25
|
|ZOREN
|4,48
|645.887.925
|% 5,66
|
|VAKBN
|7,63
|979.976.371
|% -1,55
|
|HALKB
|7,67
|857.340.710
|% -1,67
|
|DOHOL
|5,34
|525.938.497
|% 1,71
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3927
|18,4097
|% 0,50
|
|Euro
|17,9778
|17,9911
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,3709
|20,4731
|% -0,85
|
|Frank
|18,6773
|18,7899
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8795
|4,9040
|% 0,58
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|-15,21
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|6.620
|6.720
|-16,00
|
|Tam
|6.647
|6.743
|-19,00
|
|Yarım
|3.239
|3.294
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.645
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,26
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,13
|
|B. Petrol
|88,64
|88,64
|-1,82
|