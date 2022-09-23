***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.09.2022 13:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064854
BIST
12:533.314
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 3.304
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|Önceki Kapanış
|: 3.295
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3.330
En Düşük
3.290
12:5318,4055
En Yüksek
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|Açılış
|: 18,4800
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|Önceki Kapanış
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18,4059
En Düşük
18,3035
12:5317,9782
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18,0936
En Düşük
17,9248
12:53978,78
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|Açılış
|: 978,78
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|Önceki Kapanış
|: 983,89
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989,43
En Düşük
977,87
BIST En Aktif Hisseler12:51
|KRPLS
|7,37
|183.394.105
|% 10,00
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|ULKER
|21,78
|139.381.894
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|7.211.161
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|146.625.670
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,99
|96.259.366
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|39.812.355
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|7.452.153
|% -9,97
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|ISGYO
|10,11
|17.041.901
|% -9,97
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|SKBNK
|2,53
|16.160.041
|% -9,96
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|TSKB
|2,91
|31.695.205
|% -9,91
|
|THYAO
|72,45
|2.646.572.922
|% 1,61
|
|SASA
|60,30
|1.308.187.178
|% 3,88
|
|SAHOL
|27,62
|1.101.990.691
|% 1,32
|
|EKGYO
|4,03
|1.005.693.839
|% 0,00
|
|VAKBN
|7,59
|957.106.878
|% -2,06
|
|EKGYO
|4,03
|1.005.693.839
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,41
|566.676.524
|% 4,01
|
|VAKBN
|7,59
|957.106.878
|% -2,06
|
|HALKB
|7,65
|836.019.338
|% -1,92
|
|CEMAS
|1,62
|144.597.309
|% 4,52
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3981
|18,4035
|% 0,46
|
|Euro
|17,9640
|17,9789
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,3484
|20,4504
|% -0,96
|
|Frank
|18,6643
|18,7767
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8793
|4,9037
|% 0,58
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.656
|1.656
|-15,16
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.735
|-1,00
|
|Tam
|6.650
|6.729
|-33,00
|
|Yarım
|3.240
|3.285
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.642
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,14
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|B. Petrol
|88,73
|88,73
|-1,73
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