***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.09.2022 13:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064858
BIST
13:273.317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
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|Açılış
|: 3.304
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|Önceki Kapanış
|: 3.295
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3.330
En Düşük
3.290
13:2718,4018
En Yüksek
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|Açılış
|: 18,4800
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|Önceki Kapanış
|: 18,4000
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18,4059
En Düşük
18,3035
13:2717,9896
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18,0936
En Düşük
17,9248
13:27980,13
En Yüksek
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|: -0,38%
|| -3,76
|Açılış
|: 980,13
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|Önceki Kapanış
|: 983,89
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989,43
En Düşük
977,87
BIST En Aktif Hisseler13:25
|ULKER
|21,78
|139.921.624
|% 10,00
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|KRPLS
|7,37
|185.083.913
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|11.345.072
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|149.689.625
|% 9,93
|
|KMPUR
|54,65
|156.236.842
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|39.982.340
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|7.707.733
|% -9,97
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|ISGYO
|10,11
|17.300.505
|% -9,97
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|SKBNK
|2,53
|16.444.502
|% -9,96
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|TSKB
|2,91
|32.033.894
|% -9,91
|
|THYAO
|72,35
|2.749.558.557
|% 1,47
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|SASA
|60,35
|1.399.644.055
|% 3,96
|
|SAHOL
|27,58
|1.185.088.964
|% 1,17
|
|EKGYO
|4,04
|1.021.486.086
|% 0,25
|
|VAKBN
|7,62
|975.529.217
|% -1,68
|
|EKGYO
|4,04
|1.021.486.086
|% 0,25
|
|ZOREN
|4,50
|641.408.645
|% 6,13
|
|VAKBN
|7,62
|975.529.217
|% -1,68
|
|HALKB
|7,67
|854.983.912
|% -1,67
|
|DOHOL
|5,33
|521.787.958
|% 1,52
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3927
|18,4097
|% 0,50
|
|Euro
|17,9778
|17,9911
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,3874
|20,4897
|% -0,77
|
|Frank
|18,6897
|18,8023
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8795
|4,9040
|% 0,58
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.658
|1.658
|-13,42
|
|Altın Gr.
|979
|980
|-4,29
|
|Cumhuriyet
|6.620
|6.720
|-16,00
|
|Tam
|6.638
|6.726
|-36,00
|
|Yarım
|3.234
|3.285
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.641
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,14
|
|B. Petrol
|88,69
|88,69
|-1,77
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