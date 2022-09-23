***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.09.2022 13:16
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064862
BIST
13:053.316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 20,52
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
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3.330
En Düşük
3.290
13:0518,4041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0855
|Açılış
|: 18,4800
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|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4059
En Düşük
18,3035
13:0517,9894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0519
|Açılış
|: 18,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
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18,0936
En Düşük
17,9248
13:05979,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,21
|Açılış
|: 979,68
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|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
977,87
BIST En Aktif Hisseler13:03
|KRPLS
|7,37
|184.125.747
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|139.702.278
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|10.376.392
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|148.129.489
|% 9,93
|
|KMPUR
|54,65
|149.774.260
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|39.942.603
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|7.575.477
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|17.130.111
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|16.366.800
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|31.934.419
|% -9,91
|
|AKBNK
|11,48
|628.395.164
|% -1,20
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|AKSA
|60,60
|112.262.401
|% 1,59
|
|AKENR
|2,75
|74.553.521
|% 2,23
|
|AEFES
|44,76
|41.172.271
|% 2,19
|
|AGYO
|5,57
|26.801.457
|% 1,46
|
|ZOREN
|4,47
|608.086.896
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,60
|965.653.910
|% -1,94
|
|HALKB
|7,66
|844.372.071
|% -1,79
|
|DOHOL
|5,31
|496.730.425
|% 1,14
|
|YKBNK
|7,10
|576.032.388
|% -0,56
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3888
|18,4124
|% 0,51
|
|Euro
|17,9752
|17,9881
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,3779
|20,4801
|% -0,82
|
|Frank
|18,6768
|18,7893
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8799
|4,9044
|% 0,59
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.656
|1.656
|-15,16
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.735
|-1,00
|
|Tam
|6.650
|6.729
|-33,00
|
|Yarım
|3.240
|3.285
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.642
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,14
|
|B. Petrol
|88,73
|88,73
|-1,73
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