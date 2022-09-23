***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.09.2022 13:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064866
BIST
13:083.314
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 3.304
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|Önceki Kapanış
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3.330
En Düşük
3.290
13:0818,4027
En Yüksek
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|Açılış
|: 18,4800
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|Önceki Kapanış
|: 18,4000
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18,4059
En Düşük
18,3035
13:0817,9874
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18,0936
En Düşük
17,9248
13:08980,70
En Yüksek
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|: -0,32%
|| -3,19
|Açılış
|: 980,70
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|Önceki Kapanış
|: 983,89
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989,43
En Düşük
977,87
BIST En Aktif Hisseler13:08
|KRPLS
|7,37
|184.278.122
|% 10,00
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|ULKER
|21,78
|139.722.076
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|11.207.790
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|148.171.578
|% 9,93
|
|KMPUR
|54,65
|151.129.362
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|39.958.188
|% -10,00
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|ISGYO
|10,11
|17.253.595
|% -9,97
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|PINSU
|6,50
|7.580.144
|% -9,97
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|SKBNK
|2,53
|16.376.293
|% -9,96
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|TSKB
|2,91
|31.953.051
|% -9,91
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|THYAO
|72,35
|2.729.176.778
|% 1,47
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|SASA
|60,30
|1.376.239.807
|% 3,88
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|SAHOL
|27,60
|1.127.385.433
|% 1,25
|
|EKGYO
|4,04
|1.014.924.489
|% 0,25
|
|VAKBN
|7,62
|966.553.887
|% -1,68
|
|EKGYO
|4,04
|1.014.924.489
|% 0,25
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|ZOREN
|4,48
|612.667.193
|% 5,66
|
|VAKBN
|7,62
|966.553.887
|% -1,68
|
|HALKB
|7,66
|844.939.991
|% -1,79
|
|DOHOL
|5,31
|496.745.726
|% 1,14
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|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3997
|18,4027
|% 0,46
|
|Euro
|17,9733
|17,9874
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,3627
|20,4648
|% -0,89
|
|Frank
|18,6793
|18,7918
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8795
|4,9040
|% 0,58
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|13:08
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.656
|1.656
|-15,31
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|6.620
|6.720
|-16,00
|
|Tam
|6.657
|6.740
|-22,00
|
|Yarım
|3.244
|3.290
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.645
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,34
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,09
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|B. Petrol
|88,85
|88,85
|-1,61
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