***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.09.2022 13:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064868
BIST
13:273.317
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 3.304
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|Önceki Kapanış
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3.330
En Düşük
3.290
13:2718,4025
En Yüksek
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|Açılış
|: 18,4800
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|Önceki Kapanış
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18,4059
En Düşük
18,3035
13:2717,9950
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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18,0936
En Düşük
17,9248
13:27980,13
En Yüksek
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|| -3,76
|Açılış
|: 980,13
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|Önceki Kapanış
|: 983,89
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989,43
En Düşük
977,87
BIST En Aktif Hisseler13:27
|ULKER
|21,78
|139.987.138
|% 10,00
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|KRPLS
|7,37
|185.085.476
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|11.550.133
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|149.712.425
|% 9,93
|
|KMPUR
|54,65
|156.419.646
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|39.990.119
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|7.708.064
|% -9,97
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|ISGYO
|10,11
|17.304.367
|% -9,97
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|SKBNK
|2,53
|16.467.039
|% -9,96
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|TSKB
|2,91
|32.071.675
|% -9,91
|
|THYAO
|72,40
|2.758.405.371
|% 1,54
|
|SASA
|60,40
|1.405.577.028
|% 4,05
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|SAHOL
|27,56
|1.189.311.077
|% 1,10
|
|EKGYO
|4,04
|1.022.036.455
|% 0,25
|
|VAKBN
|7,62
|978.845.258
|% -1,68
|
|EKGYO
|4,04
|1.022.036.455
|% 0,25
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|ZOREN
|4,48
|645.019.659
|% 5,66
|
|VAKBN
|7,62
|978.845.258
|% -1,68
|
|HALKB
|7,67
|856.804.999
|% -1,67
|
|DOHOL
|5,34
|523.980.612
|% 1,71
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|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3979
|18,4025
|% 0,46
|
|Euro
|17,9829
|17,9950
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,3916
|20,4939
|% -0,75
|
|Frank
|18,6836
|18,7961
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8797
|4,9041
|% 0,58
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.656
|1.657
|-14,74
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|6.620
|6.720
|-16,00
|
|Tam
|6.646
|6.740
|-22,00
|
|Yarım
|3.238
|3.292
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,35
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,14
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|B. Petrol
|88,58
|88,58
|-1,88
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