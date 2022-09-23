***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.09.2022 13:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064875
BIST
13:113.314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 18,57
|Açılış
|: 3.304
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|Önceki Kapanış
|: 3.295
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3.330
En Düşük
3.290
13:1118,4038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
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|Açılış
|: 18,4800
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|Önceki Kapanış
|: 18,4000
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18,4059
En Düşük
18,3035
13:1117,9891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
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|Açılış
|: 18,0350
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|Önceki Kapanış
|: 18,1000
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18,0936
En Düşük
17,9248
13:11980,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,85
|Açılış
|: 980,04
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|Önceki Kapanış
|: 983,89
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989,43
En Düşük
977,87
BIST En Aktif Hisseler13:10
|KRPLS
|7,37
|184.962.662
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|139.755.987
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|11.272.698
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|149.133.077
|% 9,93
|
|KMPUR
|54,65
|153.121.464
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|39.964.061
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|17.261.379
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|7.582.270
|% -9,97
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|SKBNK
|2,53
|16.401.788
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|31.964.412
|% -9,91
|
|THYAO
|72,30
|2.731.244.090
|% 1,40
|
|SASA
|60,30
|1.380.890.629
|% 3,88
|
|SAHOL
|27,54
|1.138.855.317
|% 1,03
|
|EKGYO
|4,03
|1.017.664.590
|% 0,00
|
|VAKBN
|7,60
|970.784.734
|% -1,94
|
|EKGYO
|4,03
|1.017.664.590
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,47
|618.378.627
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,60
|970.784.734
|% -1,94
|
|HALKB
|7,64
|849.865.131
|% -2,05
|
|DOHOL
|5,32
|497.387.467
|% 1,33
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3947
|18,4068
|% 0,48
|
|Euro
|17,9716
|17,9851
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,3848
|20,4870
|% -0,79
|
|Frank
|18,6878
|18,8004
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8796
|4,9041
|% 0,58
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|980
|980
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|6.620
|6.720
|-16,00
|
|Tam
|6.646
|6.740
|-22,00
|
|Yarım
|3.238
|3.292
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,13
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