***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.09.2022 13:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064879
BIST
13:203.317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 21,59
|Açılış
|: 3.304
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|Önceki Kapanış
|: 3.295
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3.330
En Düşük
3.290
13:2018,4094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
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|Açılış
|: 18,4800
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|Önceki Kapanış
|: 18,4000
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18,4094
En Düşük
18,3035
13:2017,9940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0473
|Açılış
|: 18,0350
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|Önceki Kapanış
|: 18,1000
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18,0936
En Düşük
17,9248
13:20980,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,17
|Açılış
|: 980,84
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|Önceki Kapanış
|: 983,89
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989,43
En Düşük
977,87
BIST En Aktif Hisseler13:20
|ULKER
|21,78
|139.921.624
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|185.083.913
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|11.345.072
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|149.689.625
|% 9,93
|
|KMPUR
|54,65
|156.236.842
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|39.982.340
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|7.707.733
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|17.300.505
|% -9,97
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|SKBNK
|2,53
|16.444.502
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|32.033.894
|% -9,91
|
|THYAO
|72,35
|2.749.558.557
|% 1,47
|
|SASA
|60,35
|1.399.644.055
|% 3,96
|
|SAHOL
|27,58
|1.185.088.964
|% 1,17
|
|EKGYO
|4,04
|1.021.486.086
|% 0,25
|
|VAKBN
|7,62
|975.529.217
|% -1,68
|
|EKGYO
|4,04
|1.021.486.086
|% 0,25
|
|ZOREN
|4,50
|641.408.645
|% 6,13
|
|VAKBN
|7,62
|975.529.217
|% -1,68
|
|HALKB
|7,67
|854.983.912
|% -1,67
|
|DOHOL
|5,33
|521.787.958
|% 1,52
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3961
|18,4094
|% 0,50
|
|Euro
|17,9798
|17,9940
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,3904
|20,4926
|% -0,76
|
|Frank
|18,6929
|18,8055
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8794
|4,9038
|% 0,58
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|-15,21
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|6.620
|6.720
|-16,00
|
|Tam
|6.647
|6.743
|-19,00
|
|Yarım
|3.239
|3.294
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.645
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,26
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,13
|
|B. Petrol
|88,64
|88,64
|-1,82
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