***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.09.2022 13:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064880
BIST
13:193.316
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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3.330
En Düşük
3.290
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En Yüksek
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|Açılış
|: 18,4800
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|Önceki Kapanış
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18,4059
En Düşük
18,3035
13:1917,9789
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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18,0936
En Düşük
17,9248
13:19980,84
En Yüksek
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|: -0,31%
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|Açılış
|: 980,84
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|Önceki Kapanış
|: 983,89
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989,43
En Düşük
977,87
BIST En Aktif Hisseler13:19
|KRPLS
|7,37
|185.043.695
|% 10,00
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|ULKER
|21,78
|139.782.319
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|11.325.830
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|149.613.610
|% 9,93
|
|KMPUR
|54,65
|154.450.388
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|39.966.499
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|7.706.322
|% -9,97
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|ISGYO
|10,11
|17.290.880
|% -9,97
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|SKBNK
|2,53
|16.440.737
|% -9,96
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|TSKB
|2,91
|32.007.599
|% -9,91
|
|THYAO
|72,30
|2.738.219.382
|% 1,40
|
|SASA
|60,30
|1.393.357.098
|% 3,88
|
|SAHOL
|27,50
|1.171.359.908
|% 0,88
|
|EKGYO
|4,03
|1.019.215.433
|% 0,00
|
|VAKBN
|7,60
|972.887.831
|% -1,94
|
|EKGYO
|4,03
|1.019.215.433
|% 0,00
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|ZOREN
|4,50
|634.830.429
|% 6,13
|
|VAKBN
|7,60
|972.887.831
|% -1,94
|
|HALKB
|7,66
|853.109.141
|% -1,79
|
|DOHOL
|5,32
|501.684.391
|% 1,33
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4005
|18,4030
|% 0,46
|
|Euro
|17,9654
|17,9789
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,4096
|20,5120
|% -0,66
|
|Frank
|18,6985
|18,8112
|% 0,20
|
|Riyal
|4,8795
|4,9040
|% 0,58
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|13:19
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.656
|1.657
|-14,74
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|6.620
|6.720
|-16,00
|
|Tam
|6.646
|6.740
|-22,00
|
|Yarım
|3.238
|3.292
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,35
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,14
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|B. Petrol
|88,58
|88,58
|-1,88
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