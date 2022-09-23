***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.09.2022 16:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064928
BIST
16:153.299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 3,25
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
16:1518,4148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0962
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4148
En Düşük
18,3035
16:1517,9977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0436
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
16:15980,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,47
|Açılış
|: 980,42
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler16:15
|KRPLS
|7,37
|189.725.171
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|147.045.470
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.414.318
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|157.346.868
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,99
|99.494.430
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|42.361.958
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|19.285.118
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|8.736.501
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|17.256.477
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|33.581.642
|% -9,91
|
|THYAO
|71,40
|4.000.890.203
|% 0,14
|
|SASA
|61,20
|2.274.118.619
|% 5,43
|
|SAHOL
|27,40
|1.621.136.326
|% 0,51
|
|VAKBN
|7,71
|1.353.878.553
|% -0,52
|
|SISE
|27,28
|1.343.393.297
|% -0,87
|
|EKGYO
|4,01
|1.281.749.499
|% -0,50
|
|ZOREN
|4,56
|978.511.408
|% 7,55
|
|VAKBN
|7,71
|1.353.878.553
|% -0,52
|
|DOHOL
|5,31
|773.149.801
|% 1,14
|
|HALKB
|7,67
|1.139.137.516
|% -1,67
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4025
|18,4148
|% 0,53
|
|Euro
|17,9903
|17,9977
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,3427
|20,4447
|% -0,99
|
|Frank
|18,7674
|18,8805
|% 0,57
|
|Riyal
|4,8778
|4,9023
|% 0,55
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|-18,65
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.744
|8,00
|
|Tam
|6.690
|6.796
|34,00
|
|Yarım
|3.253
|3.312
|11,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.654
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|-0,22
|
|B. Petrol
|86,94
|86,94
|-3,52
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:30ANGEN
Yüzde 4.34 oranında artışla 33.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 294, 757 adet işlem
-
16:29GLBMD
Yüzde 9.51 oranında artışla 13.47 lira fiyatla işlem gören hissede 949, 902 adet işlem
-
16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 49 kaybederek (% -0.26 ) 3, 572
-
16:28XU100
Endeks 3, 296 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 40, 088.00 milyon TL de
-
16:28ARZUM
Yüzde 5.36 oranında artışla 19.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 143, 272 adet işlem