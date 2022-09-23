***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.09.2022 16:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064929
BIST
16:193.293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,04
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
16:1918,4204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1018
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4204
En Düşük
18,3035
16:1917,9824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0589
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
16:19979,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,09
|Açılış
|: 979,80
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler16:19
|KRPLS
|7,37
|189.816.360
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,53
|12.954.188
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|147.098.025
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.414.318
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|157.490.234
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,11
|42.362.200
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|8.777.743
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|19.293.226
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|17.258.423
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|33.604.549
|% -9,91
|
|THYAO
|71,60
|4.067.459.057
|% 0,42
|
|SASA
|61,25
|2.332.120.885
|% 5,51
|
|SAHOL
|27,38
|1.629.951.516
|% 0,44
|
|SISE
|27,32
|1.362.034.339
|% -0,73
|
|VAKBN
|7,69
|1.356.144.746
|% -0,77
|
|EKGYO
|4,00
|1.291.306.083
|% -0,74
|
|ZOREN
|4,57
|984.259.996
|% 7,78
|
|VAKBN
|7,69
|1.356.144.746
|% -0,77
|
|DOHOL
|5,30
|779.655.084
|% 0,95
|
|HALKB
|7,68
|1.141.896.227
|% -1,54
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3985
|18,4204
|% 0,56
|
|Euro
|17,9745
|17,9824
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,3242
|20,4262
|% -1,08
|
|Frank
|18,7568
|18,8698
|% 0,51
|
|Riyal
|4,8776
|4,9021
|% 0,54
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|-14,97
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-8,11
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|-13,00
|
|Tam
|6.670
|6.776
|14,00
|
|Yarım
|3.243
|3.303
|2,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.649
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|-0,29
|
|B. Petrol
|87,28
|87,28
|-3,18
|
Seans Raporu
16:19
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16:34CMENT
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 60.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 268 adet işlem
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16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 78 kaybederek (% -0.03 ) 2, 923
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16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, ULUSE, ULKER, SOKM, MEGAP, UNLU, GLBMD, MEGAP
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16:33
ISKUR, MEGAP, SKTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:33
KZBGY, BRMEN, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında