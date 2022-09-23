***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.09.2022 16:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064930
BIST
16:223.298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,89
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
16:2218,4096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0910
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4148
En Düşük
18,3035
16:2217,9829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0584
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
16:22979,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,14
|Açılış
|: 979,75
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler16:20
|GLBMD
|13,53
|13.127.965
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|189.830.481
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|147.115.166
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.417.477
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|157.523.066
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,11
|42.362.946
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|19.315.337
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|8.810.906
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|17.258.491
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|33.639.946
|% -9,91
|
|THYAO
|71,30
|4.081.929.925
|% 0,00
|
|SASA
|61,05
|2.345.471.636
|% 5,17
|
|SAHOL
|27,34
|1.633.472.829
|% 0,29
|
|SISE
|27,30
|1.363.607.749
|% -0,80
|
|VAKBN
|7,69
|1.357.800.424
|% -0,77
|
|EKGYO
|4,00
|1.291.794.556
|% -0,74
|
|ZOREN
|4,55
|988.469.931
|% 7,31
|
|VAKBN
|7,69
|1.357.800.424
|% -0,77
|
|DOHOL
|5,30
|784.711.274
|% 0,95
|
|HALKB
|7,68
|1.145.536.088
|% -1,54
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4068
|18,4106
|% 0,50
|
|Euro
|17,9799
|17,9862
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,3213
|20,4232
|% -1,09
|
|Frank
|18,7575
|18,8705
|% 0,51
|
|Riyal
|4,8778
|4,9023
|% 0,55
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|-18,65
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.744
|8,00
|
|Tam
|6.690
|6.796
|34,00
|
|Yarım
|3.253
|3.312
|11,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.654
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|-0,22
|
|B. Petrol
|86,94
|86,94
|-3,52
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35ZRGYO
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 4.28 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 740, 525 adet işlem
-
16:34CMENT
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 60.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 268 adet işlem
-
16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 78 kaybederek (% -0.03 ) 2, 923
-
16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, ULUSE, ULKER, SOKM, MEGAP, UNLU, GLBMD, MEGAP
-
16:33
ISKUR, MEGAP, SKTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında