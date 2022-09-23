***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.09.2022 16:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064933
BIST
16:433.289
En Yüksek
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En Düşük
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16:4317,9439
En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:41
|KRPLS
|7,37
|190.377.909
|% 10,00
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|ULKER
|21,78
|147.937.797
|% 10,00
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|GLBMD
|13,53
|14.047.383
|% 10,00
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|ULUSE
|143,60
|12.451.510
|% 9,95
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|SOKM
|22,80
|157.816.571
|% 9,93
|
|OZRDN
|19,35
|30.035.335
|% -10,00
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|ULUFA
|7,11
|42.367.653
|% -10,00
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|PINSU
|6,50
|9.019.511
|% -9,97
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|ISGYO
|10,11
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|SKBNK
|2,53
|22.448.622
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|THYAO
|71,30
|4.192.127.395
|% 0,00
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|SASA
|60,90
|2.404.033.450
|% 4,91
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|SAHOL
|27,32
|1.668.231.095
|% 0,22
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|SISE
|27,20
|1.434.170.191
|% -1,16
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|VAKBN
|7,73
|1.377.357.769
|% -0,26
|
|EKGYO
|4,00
|1.333.305.467
|% -0,74
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|ZOREN
|4,55
|1.010.872.889
|% 7,31
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|VAKBN
|7,73
|1.377.357.769
|% -0,26
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|HALKB
|7,69
|1.174.933.471
|% -1,41
|
|DOHOL
|5,31
|793.148.543
|% 1,14
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|16:41
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,4080
|18,4117
|% 0,51
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|Euro
|17,9473
|17,9537
|% -0,49
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|Sterlin
|20,2728
|20,3745
|% -1,33
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|Frank
|18,7758
|18,8889
|% 0,61
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|Riyal
|4,8782
|4,9027
|% 0,56
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|16:41
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-24,63
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-6,78
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.741
|5,00
|
|Tam
|6.667
|6.772
|10,00
|
|Yarım
|3.241
|3.301
|0,00
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|Çeyrek
|1.626
|1.651
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,02
|-0,63
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|Gümüş Gr.
|11,29
|11,32
|-0,26
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|B. Petrol
|86,56
|86,56
|-3,90
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