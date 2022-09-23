***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.09.2022 16:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064937
BIST
16:323.290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -5,34
|Açılış
|: 3.304
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|Önceki Kapanış
|: 3.295
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3.330
En Düşük
3.276
16:3218,4172
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 18,5550
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|Önceki Kapanış
|: 18,4000
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18,4172
En Düşük
18,3035
16:3217,9562
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 18,1300
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|Önceki Kapanış
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18,0936
En Düşük
17,9248
16:32977,90
En Yüksek
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|: -0,61%
|| -5,99
|Açılış
|: 978,10
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|Önceki Kapanış
|: 983,89
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989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler16:32
|KRPLS
|7,37
|190.331.103
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|147.513.871
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,53
|14.022.839
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.421.785
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|157.688.549
|% 9,93
|
|OZRDN
|19,35
|29.952.826
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,11
|42.367.020
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|19.429.893
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|8.966.074
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|17.366.492
|% -9,96
|
|THYAO
|71,45
|4.161.630.238
|% 0,21
|
|SASA
|60,90
|2.390.365.705
|% 4,91
|
|SAHOL
|27,34
|1.658.599.613
|% 0,29
|
|SISE
|27,28
|1.412.236.247
|% -0,87
|
|VAKBN
|7,71
|1.366.107.485
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,00
|1.316.997.253
|% -0,74
|
|ZOREN
|4,55
|1.004.465.653
|% 7,31
|
|VAKBN
|7,71
|1.366.107.485
|% -0,52
|
|DOHOL
|5,30
|790.239.909
|% 0,95
|
|HALKB
|7,68
|1.162.974.564
|% -1,54
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4018
|18,4172
|% 0,54
|
|Euro
|17,9482
|17,9562
|% -0,47
|
|Sterlin
|20,2892
|20,3909
|% -1,25
|
|Frank
|18,7853
|18,8984
|% 0,66
|
|Riyal
|4,8780
|4,9025
|% 0,55
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|-18,65
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.744
|8,00
|
|Tam
|6.690
|6.796
|34,00
|
|Yarım
|3.253
|3.312
|11,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.654
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|-0,22
|
|B. Petrol
|86,94
|86,94
|-3,52
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