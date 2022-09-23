***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.09.2022 16:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064941
BIST
16:273.294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,91
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
16:2718,4135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0949
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4148
En Düşük
18,3035
16:2717,9809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0604
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
16:27978,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,44
|Açılış
|: 978,45
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler16:27
|GLBMD
|13,53
|13.772.602
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|147.378.726
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|189.842.479
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.418.195
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|157.612.055
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,11
|42.363.892
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|8.825.219
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|19.401.909
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|17.343.104
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|33.806.500
|% -9,91
|
|THYAO
|71,60
|4.131.056.568
|% 0,42
|
|SASA
|61,10
|2.356.411.215
|% 5,25
|
|SAHOL
|27,38
|1.644.082.003
|% 0,44
|
|SISE
|27,38
|1.384.508.139
|% -0,51
|
|VAKBN
|7,70
|1.359.875.185
|% -0,65
|
|EKGYO
|4,00
|1.304.472.970
|% -0,74
|
|ZOREN
|4,55
|993.801.226
|% 7,31
|
|VAKBN
|7,70
|1.359.875.185
|% -0,65
|
|DOHOL
|5,31
|785.070.281
|% 1,14
|
|HALKB
|7,68
|1.151.643.686
|% -1,54
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4038
|18,4135
|% 0,52
|
|Euro
|17,9704
|17,9809
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,3089
|20,4108
|% -1,15
|
|Frank
|18,7827
|18,8958
|% 0,65
|
|Riyal
|4,8782
|4,9027
|% 0,56
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-22,46
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-5,44
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.744
|8,00
|
|Tam
|6.680
|6.786
|24,00
|
|Yarım
|3.248
|3.308
|7,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.654
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|-0,27
|
|B. Petrol
|86,56
|86,56
|-3,90
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:42ZRGYO
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 4.28 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 862, 258 adet işlem
-
16:41KZBGY
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 26.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 759, 917 adet işlem
-
16:40KONTR
Yüzde 6.88 oranında artışla 49.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 073, 405 adet işlem
-
16:39PCILT
Yüzde 6.93 oranında artışla 17.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 195, 566 adet işlem
-
16:38AZTEK
Yüzde 4.52 oranında artışla 13.40 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 072, 638 adet işlem