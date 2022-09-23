***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.09.2022 16:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064942
BIST
17:593.283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -12,68
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
17:5918,4167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0981
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4167
En Düşük
18,3035
17:5917,9011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1402
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8705
17:59972,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -11,29
|Açılış
|: 972,60
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GLBMD
|13,53
|17.113.500
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.645.610
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|191.539.702
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.929.998
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.215.066.637
|% 9,96
|
|OZRDN
|19,35
|30.402.423
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,11
|42.580.605
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|35.509.373
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|10.446.865
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|68.204.226
|% -9,96
|
|THYAO
|71,00
|4.763.865.774
|% -0,42
|
|SASA
|61,65
|3.187.832.706
|% 6,20
|
|SAHOL
|27,06
|1.847.132.775
|% -0,73
|
|SISE
|27,02
|1.656.841.986
|% -1,82
|
|HEKTS
|50,60
|1.655.237.608
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.481.066.320
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,48
|1.153.886.417
|% 5,66
|
|VAKBN
|7,53
|1.569.078.137
|% -2,84
|
|HALKB
|7,59
|1.334.035.327
|% -2,69
|
|DOHOL
|5,29
|902.228.032
|% 0,76
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4023
|18,4167
|% 0,54
|
|Euro
|17,8840
|17,9011
|% -0,78
|
|Sterlin
|20,0282
|20,1286
|% -2,52
|
|Frank
|18,6841
|18,7967
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8783
|4,9027
|% 0,56
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.644
|-27,65
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-10,96
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.652
|6.767
|5,00
|
|Yarım
|3.234
|3.298
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,45
|
|B. Petrol
|85,88
|85,88
|-4,58
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
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17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
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17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
-
17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
-
17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem