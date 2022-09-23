***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.09.2022 16:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064945
BIST
17:593.283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -12,68
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
17:5918,4167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0981
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4167
En Düşük
18,3035
17:5917,9011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1402
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8705
17:59972,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -10,90
|Açılış
|: 972,60
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler17:57
|KRPLS
|7,37
|191.521.431
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,53
|17.065.469
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.522.009
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.929.998
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.214.621.282
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,11
|42.580.406
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.351.862
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|10.167.008
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|35.429.706
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|68.027.634
|% -9,96
|
|THYAO
|70,60
|4.692.038.659
|% -0,98
|
|SASA
|61,95
|3.132.496.905
|% 6,72
|
|SAHOL
|27,14
|1.826.249.966
|% -0,44
|
|HEKTS
|50,60
|1.652.553.379
|% 9,90
|
|SISE
|27,04
|1.640.217.871
|% -1,74
|
|EKGYO
|3,96
|1.471.966.482
|% -1,74
|
|ZOREN
|4,50
|1.145.775.146
|% 6,13
|
|VAKBN
|7,58
|1.561.153.375
|% -2,19
|
|HALKB
|7,59
|1.327.942.724
|% -2,69
|
|DOHOL
|5,29
|892.158.205
|% 0,76
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4010
|18,4167
|% 0,54
|
|Euro
|17,8885
|17,9072
|% -0,74
|
|Sterlin
|20,0284
|20,1289
|% -2,52
|
|Frank
|18,6929
|18,8055
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8787
|4,9031
|% 0,56
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-25,31
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-10,91
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.652
|6.767
|5,00
|
|Yarım
|3.234
|3.298
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,86
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,43
|
|B. Petrol
|85,85
|85,85
|-4,61
|
Seans Raporu
17:57
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17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
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17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
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17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
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17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem